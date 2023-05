“Disegni”, l'arte e le opere di Antonio D'Abramo

TERMOLI. Antonio D’Abramo, noto imprenditore termolese, con la passione per la pittura e per la musica, ha mostrato alcune delle sue opere all’interno del castello Svevo.

“Disegni” è il titolo della sua personale. È un ritorno alle origini, perché i dipinti che mostra sono la sua genesi.

Tempo fa, quando scoprimmo la sua vena artistica, ci mostrò le sue creazioni magistralmente eseguite con una tecnica pittorica particolare lo "spatolato piccolo". Antonio quando ha l'ispirazione si va a richiudere nel suo studiolo di Piazzetta mercato e si mette al lavoro.

L’altra passione è quella della batteria, musica e arte, connubio perfetto. In questa mostra, che è rimasta aperta fino a domenica 14 maggio al Castello, si notano tanti lavori fatti con voli pindarici, di paesaggi con Termoli vecchia protagonista, con risvolti fantasiosi apportati dall’autore sia in chiave evergreen come pure in chiave futuristica. Ritratti di volti di familiari come il figliolo Luca, ma anche volti di amici a cui lui è molto legato, un tratto con inchiostro a china molto ben marcato e chiaro. Nella mostra "Disegni" non mancano anche i suoi disegni fatti con il sistema spatolato. Una mostra che vale la pena essere visitata. Antonio D'Abramo è un termolese con la vocazione, oltre che imprenditoriale anche da artista e tutto queso non è sempre facile da trovare.

