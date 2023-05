"Donna Fortuna e i suoi amori" incanta anche Portocannone

PORTOCANNONE. "Donna Fortuna e i suoi amori" è il libro di Simonetta Tassinari che ha presentato venerdì scorso, alle ore 18, presso la Sala del Caffè Letterario del comune di Portocannone, in piazza Skanderbeg. L'opera è candidata al premio Strega 2023. L'assessore alla Cultura del comune di Portocannone, l'avvocato Valentina Flocco ha dialogato con l'autrice.

«Grazie alla professoressa Tassinari per la disponibilità, la simpatia e la genialità narrativa che abbiamo colto trasparire in lei, vivissima, anche solo ascoltandola chiacchierare con i lettori, attratti quasi “magneticamente” dalle sue parole – ha riferito la Flocco - nella nostra sala consiliare, non è stata soltanto una presentazione “unidirezionale” dell’autore ad un pubblico ma un dialogo libero, spontaneo e continuo con i presenti - venuti a Portocannone anche da fuori paese per l’occasione - tutti preparatissimi e affezionatissimi alle storie raccontate e ai personaggi che vi si muovono: tutti loro sono entrati nel cuore di ciascuno di noi, sono diventati parte anche del nostro immaginario, con i loro caratteri, i loro valori ed una forza unica!

Simonetta, tutti noi - il sindaco Francesco Gallo (intervenuto all’evento, ndr) e io tantissimo - aspettiamo che i Calabri di Montebello, Camilla, Barbara, Ludovico, Jean, Fortuna Cavina e Bibo tornino presto a farci compagnia e Tu con loro. Un abbraccio e un grazie di cuore a Rossella, per tutto e per le foto come sempre bellissime».