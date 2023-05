Molise contamination lab: l'innovazione incontra l'imprenditoria

CAMPOBASSO. Nell'arco della mattina di oggi, giovedì 18 maggio 2023, si è svolto l'evento - sintetizzato dal titolo "Incontro con le aziende" - organizzato dal Molise Contamination Lab, hub di imprenditoria ed innovazione dell'Università degli Studi del Molise nato in collaborazione con la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise.

L'iniziativa, tenutasi presso la sede del Molise C-Lab nel comprensorio industriale di Campochiaro, è stata l'ennesima occasione per evidenziare come il Molise Contamination Lab rappresenti un vero e proprio luogo di contaminazione e collaborazione tra Istituzioni, Regione, Università, Centri di ricerca, imprese e società civile, in cui si sviluppano idee e soluzioni innovative.

L'ambizione è, difatti, proprio quella di creare un vero e proprio ecosistema attraverso il quale sia possibile per studentesse e studenti formarsi e orientarsi verso una cultura imprenditoriale, dove si promuoverà il trasferimento tecnologico e si stimolerà la reciproca collaborazione coinvolgendo tutti gli attori protagonisti sul campo, dai giovani e futuri professionisti ai professori e ricercatori, dagli imprenditori, ai membri della community regionale ed extraregionale dell'innovazione, passando attraverso la creazione di una rete di contatti ed opportunità di confronto.

L'incontro comune e di insieme, fortemente voluto da Michele Modina, Professore ordinario dell'Università del Molise e Molise C-Lab Chief, ha visto la partecipazione non solo delle aziende incubate presso la sede di Sviluppo Italia Molise, ma anche quella di Ferdinando La Posta e Giovanni De Caro, rispettivamente Entrepreneur advisor e Venture capitalist, che hanno reso la propria testimonianza in materia di imprenditoria, offrendo così diversi spunti di confronto, dialogo e riflessione alle aziende e ai C-Labbers presenti.

