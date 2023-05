Attività estive al "Melograno" per i giovani disabili

LARINO. Corsi, attività ludico-sportive e laboratori per lo sviluppo cognitivo a cura di personale specializzato per i ragazzi del Centro Socio Educativo per Disabili di Larino

A conclusione di un periodo 'apparentemente' sottotono, dovuto all'emergenza pandemica, e nella speranza che la situazione climatica volga finalmente al meglio, il Centro Socio Educativo per ragazzi con Disabilità (Csed) di Larino, si accinge a rendere operativo il piano delle attività estive... particolarmente atteso per lasciarsi alle spalle definitivamente le restrizioni imposte dal Covid.

Sarà dato spazio alla conoscenza del territorio con visite a 'luoghi' salienti di Larino e hinterland; riprenderanno le lezioni di nuoto in piscina che si alterneranno con i pomeriggi al mare e con la palestra. Un pomeriggio a settimana i ragazzi soddisferanno la loro passione per la cucina, realizzando in sede il consueto laboratorio di ricette e assaggi... Arte e musicoterapia si avvicenderanno, invece, con i laboratori per lo sviluppo cognitivo.

La conclusione del periodo estivo sarà affidata ad una giornata o all'Aqualand del Vasto o alle Isole Tremiti.

Sarà bello offrire tante diverse occasioni di gioia condivisa ai ragazzi che, da ormai 25 anni, le vivono con l'entusiasmo di chi ha scoperto il valore dell'amicizia e dello stare insieme.