"Meridiani di pace", la coraggiosa posizione di Roberto Sacchetti

TERMOLI. Presentato anche a Termoli il libro “Meridiani di pace” di Roberto Sacchetti (Regia Edizioni) presso l’accogliente ed elegante Casa Museo Stephanus (ex sede vescovile), in piazza Duomo.

All’evento hanno presenziato, oltre all’autore Roberto Sacchetti, il docente Nino Barone, l’editore Vincenzo Manocchio e il regista pluripremiato molisano William Mussini. Una iniziativa organizzata dall'associazione "Casa del Libro" in occasione del "Maggio dei libri".

“Meridiani di pace” è un libro che tratta un tema di strettissima attualità, la guerra Russo Ucraina, dando una chiave di lettura decisamente fuori dagli schemi, con opinioni davvero singolari e fuori dal coro univoco, Sacchetti, in questo suo lavoro letterario, ha voluto immaginare 24 grandi autori del passato che scrivono a noi posteri sul tema della Pace.

Il numero 24 rappresenta i fusi orari che abbiamo nel mondo, richiamando così i meridiani. Nel suo libro l’autore non parla della guerra che dura dal 24 febbraio dello scorso anno, ma di una guerra che dura da 9 anni sperando che si promuova la trattiva di pace e non l’invio delle armi. Nell'opera, l'autore fa parlare gli autori intervistati, che spiegano che per le guerre bisogna seguire la trattativa di pace e non pensare all'invio di armi, specie se le ragioni del conflitto non sono ben definite. I

Il libro prende una coraggiosa posizione, specialmente contro la Nato che, secondo il suo pensiero avrebbe provocato tutto questo già nove anni fa.

Galleria fotografica