Bimbi "supereroi" per un pianeta Plastic free

TERMOLI. Instancabili, pronti a migliorare la nostra Terra. I volontari di Plastic Free entrano nelle scuole, per sensibilizzare i più piccoli ai grandi cambiamenti in favore dell’ambiente.

Mercoledì 17, i volontari si sono recati nei due plessi della scuola primaria di Via Po e Difesa Grande e nei due plessi della scuola dell'infanzia di Via Volturno e Difesa Grande.

L’idea è chiara, ed è quella di sperare in un reale cambio di rotta sul tema ambiente. È necessario far comprendere quelli che sono i rischi, i pericoli verso cui andiamo incontro ma anche mostrare con quanta gioia e facilità ognuno di noi possa fare la differenza, nel suo piccolo. Ogni appuntamento prevede una parte più teorica per lavorare sulla consapevolezza di sé e del problema, ed un’altra molto più pratica che permette agli studenti di mettersi in gioco in prima persona, per davvero e senza paura, sulle tematiche precedentemente trattate.

Un appuntamento di educazione ecologica, durante cui non sono mancati gli spunti di riflessione approfonditi. Nel corso dell’incontro è stata spiegata l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, della differenziata e delle scelte alternative alla plastica. Gli scolari hanno potuto sperimentare che attualmente viviamo in una società invasa da plastica e petrolio e che anche le nostre abitudini quotidiane stanno distruggendo l’ecosistema della Terra mettendone a rischio la vita stessa. Il progetto ha, infatti, lo scopo di iniziare un processo di consapevolezza da parte dei bambini, puntando ad arrivare ad una trasformazione dei consumi e delle scelte, a ritmi più lenti e a un’idea di consumo più sostenibile.

Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani. Diventare una scuola Plastic Free significa amare il proprio pianeta.

Tutti i bambini hanno anche ricevuto l'attestato da "Supereroe".

