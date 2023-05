Termoli musica 2023, concerti e masterclass per la 19esima edizione

Termoli Musica 2023, l'intervista a Giuseppe Nese

TERMOLI. È stata presentata questa mattina, venerdì 19 maggio, la 19°edizione di Termoli Musica 2023, nella sala consiliare del comune di Termoli, promossa dall'associazione Ondeserene.





Presenti l’assessore alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno, l’assessore alla Cultura del Comune di Termoli Michele Barile, il commissario Azienda Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico e il direttore artistico Giuseppe Nese.

Si rinnova anche quest’anno la programmazione di Termoli Musica 2023, sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, del Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) “Turismo è Cultura” della Regione Molise, dal Comune di Termoli e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli.

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.

«Inizieremo i concerti domenica 21 maggio- ha dichiarato il direttore artistico Giuseppe Nese- per chiudere il 29 dicembre. Ci saranno due fasi, una estiva e una invernale. Saranno coinvolte le scuole, ci saranno 4 masterclass nel periodo autunnale. I concerti si terranno al cinema Sant'Antonio e in altre varie location di Termoli. La 19esima edizione cambia per il numero dei concerti, ce ne saranno di più. Ci saranno vari artisti internazionali, come il violinista Franco Vizzena».

Per acquistare i biglietti, si può visitare il sito CiaoTickets o recarsi presso il botteghino prima degli spettacoli.

Galleria fotografica