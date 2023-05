Mariantonietta Cerulo e Roberta Petroccia, le pasticcere speciali in trionfo all'alberghiero

TERMOLI. "Vietato calpestare i sogni". Con questo titolo è partito il concorso nazionale di pasticceria per “Ragazzi speciali” all’istituto alberghiero Federico di Svevia. Abbiamo seguito la premiazione del concorso tramite la diretta Facebook, del nostro giornale, grazie alla presenza del nostro direttore Emanuele Bracone.

C'è una canzone che riassume e racchiude il senso di questo dolce e speciale contest: Supereroi di Mr Rain. Perché i ragazzi speciali degli alberghieri d'Italia, sono supereroi che insieme sono invincibili e insieme sognano. Grazie alla presenza di professori, docenti e la dirigente che credono in loro.

Cappelli da chef che spuntano e trionfano in ogni dove, sono la prova di chi, in quello che fa, ci mette passione e amore. Proprio come questi ragazzi. Pasticceri in erba con la voglia di creare, minuziosamente, con le loro mani e le loro competenze dessert, dolci e manicaretti. Durante la premiazione, molti studenti, si sono tenuti per mano, come a voler simboleggiare un legame forte. La prova che la scuola è un porto sicuro dove, non solo si apprende, ma soprattutto si creano rapporti anche con studenti di altre regioni, come in questo caso.

Sono state 38 le scuole iscritte al concorso. Tre hanno dovuto rinunciare, poiché bloccate in Emilia-Romagna a causa dell’alluvione che ha devastato la regione.

Le 35 “brigate” sono state suddivise in tre batterie, due nella giornata di ieri giovedì 18 maggio, mattina e pomeriggio e una questa mattina.

Nella giornata di ieri, giovedì 18 maggio, la dirigente Chimisso ha letto un messaggio di auguri da parte del Ministro per l’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’idea di questo concorso come ci ha confidato il professor Maurizio Santilli, ideatore del progetto, nacque nell’agosto 2015 quando sul treno bianco dell’Unitalsi i professori dell’Alberghiero si occuparono del catering, nel viaggio fino a Lourdes (e ritorno).

Altra bella novità per dare il benvenuto agli ospiti è stato un fuori programma musicale messo in scena da tre docenti, i professor Tognarelli, Croce e Porreca, che hanno cantato assieme ai presenti l’inno dell’Alberghiero, vera e propria “ballata.

La Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) con il proprio Comparto Scuole, in collaborazione con il Mim (Ministero Istruzione e Merito) e ovviamente l’alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, ha organizzato questa gara riservata agli Istituti Alberghieri d’Italia. Il Concorso Nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali ha lo scopo di valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione individualizzata provenienti dagli Istituti alberghieri Italiani, nella cultura della pasticceria Italiana, inter-scambiando metodologie finalizzate alla crescita e soprattutto al confronto.

È stata prevista l’ideazione di un dessert innovativo con uno o più ingredienti tipici della propria regione di appartenenza. Al dolce è stato accompagnato una brochure con foto e una breve storia. I concorrenti sono stati esaminati sulla base delle competenze di autonomia, relazionale espositiva e professionale. Ogni candidato ha avuto a disposizione la propria postazione con tutti gli accessori, minuteria e attrezzature necessarie. Presenti abbattitori, planetarie e temperatrici, oltre a forni di nuova generazione.

Per premiare questi ragazzi davvero speciali è arrivata, in mattinata, la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli.

Applausi scroscianti per tutti i partecipanti e, soprattutto, per i tanti studenti dell'Emilia Romagna che non hanno potuto essere presenti. Premio "Filicori Zecchini" miglior team è andato a Alessandra Liaci e Josephine Nuzzacci, il premio alla miglior estetica "Silikomart" è andato all'istituto alberghiero "Basile Caramia Gigante" di Alberobello rappresentati da Giulia Fumarola e Vito Calella.

Il podio è stato premiato dal sindaco Francesco Roberti, Anna Paola Sabatini e il ministro Alessandra Locatelli.

Al terzo posto Angela De Vita e Gaspare Braschi dell'Ancel Keys di Casalnuovo del Cilento. Al secondo posto l'istituto di Chianciano Terme con Alen Doci e Paolo Fastelli.

Vincitore del concorso nazionale Pasticceria ragazzi speciali è Mariantonietta Cerulo e Roberta Petroccia, dell'istituto alberghiero "Le Streghe" di Benevento.

