I piccoli chimici del Majorana in visita alla Biogroup di Bagnoli del Trigno

TERMOLI. L’ultima tappa del percorso per le competenze trasversali pensato per l’indirizzo di Chimica dei Materiali e Biotecnologie del Majorana di Termoli, si è svolto oggi a Bagnoli del Trigno presso la Biogroup, azienda molisana che commercializza prodotti a base di piante officinali e di estratti vegetali.

L’azienda ci ha accolto presso, la Domus Area, struttura ricettiva adiacente allo stabilimento produttivo, dove gli studenti accompagnati dalle Professoresse Cristina Floro e Dina Musacchio hanno potuto ammirare il piccolo borgo tra i venti borghi più belli d’Italia.

Il cielo plumbeo non ha affatto oscurato la bellezza della “perla del Molise” e la mattinata è cominciata con un workshop pensato su misura per i nostri ragazzi e il loro indirizzo di studio a cura della dott.ssa Stefania di Prinzio e del dott. Valentino Palombo che hanno presentato il progetto Biogroup Società Benefit, animato da professionisti con competenze specifiche nel mondo del naturale.

Un progetto tutto molisano che nasce nel lontano 2000 dalla passione e professionalità del dottore Franco Mastrodonato, presidente della Società Italiana di Medicina Biointegrata e sviluppatosi negli anni. Oggi quel progetto si concretizza in una realtà consolidata e all’avanguardia a livello nazionale, che si declina nelle attività svolte in sinergia da Biogroup, Officine Naturali e SAO, le quali a partire dalla selezione delle materie prime vegetali e dalla ricerca della corretta associazione dei rispettivi principi attivi, sviluppano fitopreparati. Tutto questo nel nostro piccolo Molise, in un paesaggio incontaminato dove l’azienda ha a cuore i concetti di biodiversità e sostenibilità ambientale.

La pianta è un formidabile laboratorio chimico, pertanto, agli studenti è stato spiegato il percorso che dalla pianta porta al fitopreparato. La giornata si è conclusa con la visita allo stabilimento produttivo, con alcune riflessioni sull’ importanza dell’Industria 4.0: una produzione industriale moderna che vede l’utilizzo di macchinari interconnessi tra loro, con una precisa raccolta e analisi dei dati, per una gestione più flessibile del ciclo produttivo e un miglioramento della qualità del prodotto finito.

È stato un momento di confronto importante, in un’azienda nella quale si respira la profonda passione che anima i suoi giovani collaboratori e la loro conoscenza dei prodotti naturali pensati e studiati per la salute e il benessere della persona. Una bella lezione per i nostri studenti che dalla chimica, passando alla distillazione e all’essicazione delle piante officinali, dai diagrammi di stato alle lunghe formule degli olii essenziali, hanno ragionato di mercati in espansione, di regolamenti europei e principi attivi, di protocolli di sicurezza e controllo della qualità, un mondo in continua evoluzione dove professionalità e passione per la natura e la propria terra si coniugano in maniera perfetta.

Tornando a casa sotto una pioggia battente, ammirando il verde vivido delle nostre colline molisane abbiamo pensato che in fondo in quel territorio incontaminato a ridosso del Trigno è stato custodito un sogno perché la Biogroup, nella sua costante crescita sta ridando speranza ad un territorio che tutti avevano destinato a spopolarsi e morire.

Siamo al termine di questo anno scolastico e del percorso di Pcto possiamo quindi augurare ai nostri ragazzi, un futuro in cui seguire sogni come scrive Luis Sepulveda perché “Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e, se noi saremo migliori sarà migliore il mondo".

Galleria fotografica