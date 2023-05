«Madonna di Costantinopoli, Carri, vigneti e olive»

PORTOCANNONE. Non solo il restyling della Piazza Skanderbeg, il salotto di Portocannone. Dall'amministrazione Gallo anche iniziative identitarie per promuovere la località arbereshe.

«Questa bellissima immagine che racchiude i nostri aspetti essenziali, da oggi sarà presente all’ingresso di Piazza Skanderbeg e non solo! Nei prossimi giorni verranno installati, nelle quattro entrate principali, i nuovi cartelli di “benvenuto” che hanno raffigurata la stessa immagine della gigantografia in foto. L’aspetto da trasmettere all’esterno è sicuramente importante, quando poi in esso vengono inseriti Madonna di Costantinopoli, Carri, Uva e Vigneti, Oliveti e Olive, si rende ancora di più l’idea di quelli che sono i valori e simboli di cui vive la nostra comunità», l'intento illustrato dal primo cittadino, Francesco Gallo.