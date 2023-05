Verso la Carrese di Portocannone: conviviale in Comune "nel rispetto delle regole"

PORTOCANNONE. Come abbiamo anche sottolineato nel presentare l’inaugurazione della nuova sede dei Giovani, a Portocannone si respira già clima di Carrese. Ieri sera è stata portata a compimento una bellissima iniziativa: il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno ospitato nella sede municipale quelli che sono i protagonisti principali della corsa dei carri, i componenti di ciascun carro, oltre alla Commissione unica di vigilanza e alla giuria. «E’ sicuramente la più bella immagine che potevamo dare all’esterno! La corsa dei carri è una tradizione che appartiene alla comunità e non a singole persone, e in quanto tale va difesa e valorizzata.

Le Istituzioni e coloro che svolgono ruoli di controllo all’interno della manifestazione, devono far sì che il comune denominatore per tutti sia il rispetto delle regole. A Portocannone stiamo facendo molti passi avanti, da uno statuto aggiornato alle nuove casistiche e ricco di vincoli comportamentali, ad una condivisone di scelte di corsa e tecniche da mettere in campo da parte di ognuno. Ringrazio i carristi per la presenza, tutti i componenti della Cuv e della giuria. Un saluto e ringraziamento particolare all’ufficio di presidenza della Cuv, avvocati Antonio De Michele e Gina Capuano, al parroco presente nostro concittadino don Michele e un saluto caloroso al nostro parroco, don Fernando, purtroppo assente per impegni precedentemente assunti.

Un grazie finale a chi si è occupato dell’organizzazione della serata: Antonio Becci, Roberto Ebreo e Giovanni Guaschino. Adesso continuiamo a lavorare ognuno per il nostro ruolo, con un obbiettivo comune: salvaguardia della tradizione e onore alla nostra patrona Madonna di Costantinopoli».

