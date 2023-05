I "Giovani" entrano nella nuova casa, inaugurata la sede del Carro biancoceleste

Benedizione all'inaugurazione del Carro dei Giovani a Portocannone

PORTOCANNONE. Il meteo poco clemente di sabato sera 20 maggio non ha inciso affatto sulla partecipazione popolare e sulla passione del mondo arbereshe per la tradizione locale.

Con la benedizione del parroco don Fernando Manna, nella serata di ieri, alle 21, è stata inaugurata la nuova sede dell'associazione del Carro dei Giovani, nella rinnovata piazza Skanderbeg, al civico 1.

Un momento di significativa aggregazione, quello avvenuto a Portocannone, dove la componente biancoceleste si è radunata per vivere un momento a suo modo storico.





La tradizione delle Carresi sul territorio è più che mai viva, come testimoniano le battaglie compiute negli ultimi 8 anni per mettere la manifestazione simbolo della primavera bassomolisana al passo coi tempi. Sforzi compiuti dai Carri nei vari paesi, dalle istituzioni locali, da chi ci crede da sempre per tramandare questo seme generazionale.

Ora l'attesa è tutta per la Corsa di lunedì 29 maggio, di cui questa inaugurazione è un prologo degno.

