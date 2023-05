“Aspettando la Corsa dei carri”: incontri e confronti a Portocannone

PORTOCANNONE. «Nell’avvicinarsi della nostra Festa Patronale e della Corsa dei Carri del prossimo lunedì vorrei qui di seguito presentare alcune iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale», annuncia il sindaco, Francesco Gallo.

«Tra oggi, lunedì, e mercoledì incontreremo le Associazioni carristiche, presso le proprie sedi, al fine di consegnare loro il Vademecum contenente gli aspetti organizzativi della Corsa e le norme comportamentali per il corretto svolgimento della stessa; Nei prossimi giorni e sino al lunedì della Corsa si darà avvio all’iniziativa promossa dalla Pro Loco Skanderbeg, in collaborazione con le Associazioni carristiche che consiste in una “Raccolta di contributi volontari” attraverso la distribuzione di biglietti del valore di 2 euro.

Tale raccolta ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e di renderlo partecipe, con un piccolo gesto, all'organizzazione di questo importante evento che ha un grande peso economico su tutte le parti coinvolte. L’incasso sarà diviso equamente tra la Pro Loco e le tre Associazioni e verrà utilizzato per una migliore organizzazione della manifestazione».

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 maggio, con inizio alle ore 16,30, si terrà presso la sala consiliare un evento promosso ed organizzato dalla Regione Molise ed altri partner in collaborazione della Pro Loco Skanderbeg dal tema: “Workshop 3c Project - i risultati attesi”;

Sabato 27 maggio, con inizio alle ore 18,30 in piazza Skanderbeg, si terrà il Convegno organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco Skanderbeg sul tema “Corsa dei carri, tra regole e opportunità’” con intermezzi musicali a cura del maestro Maurizio Mancini;

Domenica 28 maggio, dalle ore 20,30 in poi in Piazza Skanderbeg, si terrà un Evento musicale ed enogastronomico “Aspettando la Corsa dei carri” promosso dal Comune e dalla Pro Loco. Durante la serata sarà organizzato dalle Associazioni carristiche disponibili, un piccolo spettacolo pirotecnico nell’area dedicata che va dalla parte superiore di via Madonna Grande fino alla statua di Padre Pio.

«Nei prossimi giorni sarà effettuata la divulgazione del dépliant contenente le misure di sicurezza per il pubblico, nel quale sono evidenziati gli aspetti organizzativi della manifestazione, le aree dedicate al pubblico ed il corretto utilizzo delle stesse oltre a tutte le informazioni utili per gli spettatori.

Ringrazio sin da ora il comitato feste, il parroco, la pro loco Skanderbeg, le associazioni dei carri e tutti coloro che parteciperanno fattivamente per la buona riuscita della nostra festa».

