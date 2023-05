Guglionesi in Fiore, sboccia la quarta edizione

GUGLIONESI ."Il mio paese. È casa, radici, colori, respiri, sangue, orizzonte che mi appartiene. È una strada che porta sempre a dove bisogna essere, in quel punto esatto della felicità." (Fabrizio Caramagna).

Anche quest'anno la pro loco Colleniso è pronta a far fiorire, con la sua quarta edizione, il paese.

Tutti possono partecipare. Ma come? "Regolamenti e moduli di adesione sono ritirabili presso la sede, sul nostro sito ufficiale (https://www.prolococollenisoguglionesi.com/guglionesi-in-fiore-quarta-edizione ) oppure chiamando al numero del nostro presidente Francesco 3420554815

Nell'ambito del concorso, sarà attivato un laboratorio di riciclo creativo per la realizzazione di addobbi floreali da installare nella classica infiorata del Corpus Domini e per la realizzazione di un carro di Sant'Antonio di Padova, per info e partecipazione potete contattare Genziana al numero 3339325602.

Ricordiamo che le convenzioni per gli iscritti saranno disponibili presso i fiorai D’onofrio e Portico Fiorito.

Gli sconti verranno applicati solo agli iscritti che mostreranno la tessera del concorso presso i centri convenzionati. I primi 20 iscritti li omaggeremo con una piantina. Chiusura iscrizioni 31 maggio".