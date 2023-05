Nove classi di lettori della "Brigida" al Salone del libro a Torino

TERMOLI. C’è anche l’Istituto comprensivo “M. Brigida” di Termoli tra le scuole premiate al Salone del Libro di Torino, nell’ambito del progetto “Classe di Lettori”.

Giovedì 18 maggio la professoressa Francesca Zappacosta ha partecipato alla cerimonia di proclamazione della II edizione dell’iniziativa patrocinata dal CEPELL, il Centro per il libro e la lettura, che da anni promuove politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani attraverso iniziative e campagne informative, con l’unico obiettivo di sensibilizzare ed incentivare i giovani alla lettura. Tra queste c’è proprio il progetto “Classe di Lettori”, a cui hanno partecipato ben 9 classi della secondaria di via Cina: tre prime (A, C ed E), cinque seconde (B, E, F, G ed H) e la III D. Guidati dai docenti Ferretti, Pietroniro, Rizzo, Verrillo, Lallitta, Ricci, Galasso, Zappacosta, Terzano e Gabriele, i ragazzi si sono cimentati in diverse attività, il cui filo conduttore non poteva non essere la lettura e la sua promozione.

Nel corso di questi mesi gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare e confrontarsi con alcuni tra gli autori più prolifici nel panorama italiano, Caporaso e Galiano su tutti; la full immersion nella lettura è poi proseguita in classe, grazie alla presenza di Rosanna Masciantonio – volontaria “Nati per leggere” – che ha coinvolto gli alunni in un percorso attraverso le parole, ed in libreria, con Danilo Rana, abile cicerone nell’accompagnarli in una sorta di viaggio del libro. E poi concorsi, manifestazioni ed iniziative con i più piccoli dell’Infanzia, che grazie ai compagni della secondaria hanno iniziato ad assaporare il piacere della lettura.

Giovedì scorso la conclusione di quest’avventura iniziata ad ottobre. Nella splendida cornice del Salone del Libro la professoressa Zappacosta ha preso parte alla cerimonia di proclamazione mentre dall’auditorium della Brigida le classi protagoniste hanno assistito all’evento in streaming. Oltre alla soddisfazione personale ed all’importante riconoscimento, gli studenti riceveranno il Distintivo “Classe di Lettori”, che farà bella mostra di sé sulla porta delle aule dell’Istituto termolese.

Una scuola dove leggere… è un piacere.

