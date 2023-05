L'aria di mare "in onda" su Rai Isoradio da piazza Duomo

Rai Isoradio in piazza Duomo a Termoli

TERMOLI. Questa mattina Termoli è stata protagonista su IsoRadio 103.300 con il giro per l'Italia delle Casellanti, un viaggio alla scoperta dei borghi più suggestivi, delle località meno note, dei panorami mozzafiato e dei dialetti più incomprensibili.

L'Italia è un paese pieno di sorprese e il programma condotto dal simpaticissimo Ivan Cardia speaker e autore Rai è una grande scommessa. Quella di portare la radio in mezzo alla gente e renderla protagonista nella valorizzazione del territorio. Il programma che va in onda dal lunedì al venerdì, in diretta radio dalle 11 alle 12, è una vera vetrina per i territori e si dipana attraverso il racconto delle persone che quella località le vivono tutti i giorni. Un disegno dei territori, evidenziando le bellezze e le particolarità così da invogliare gli ascoltatori a visitarli.

Si toccano tante tematiche, da quella geografica a quella storica, a quella enogastronomica e dei dialetti. Questa mattina sono stati chiamati da Ivan, l’assessore alla cultura, spettacolo e turismo Michele Barile che ha parlato delle peculiarità di Termoli, anche chi vi scrive ha ricevuto il microfono per parlare dei suoi 40 anni di radiofonia, don Benito Giorgetta che ha parlato di San Basso e San Timoteo, la dottoressa Lucia Checchia, che ha raccontato del meridiano 4215 del mezzogiorno di Termoli, la professoressa Carla Di Pardo che ha ricordato la natalità a Termoli di due grandi artisti che quest’anno si celebra il loro centenario dalla nascita. Presenti anche il gruppo marinaro ‘A Schaffette, il professore Nicola Palladino che ha intonato una canzone su Termoli, Lucia Marinaro che ha recitato poesie in dialetto, il casellante per 42 anni in autostrada Basso De Gregorio che è stato eletto casellante doc rappresentante ufficiale della trasmissione.

Alla fine anche lo chef Giorgio Sprocatti che ha parlato, facendo ingolosire tutti Ivan Cardia e gli speaker in studio Max Bernardi e Nicoletta Simeone compresi, descrivendo il brodetto alla termolese e il pappone.

Insomma una bella mattinata e un no spettacolare spot turistico alla nostra città sui canali nazionali.

