“La mia cucina mediterranea”, le 80 ricette della professoressa Renata Bracale

CAMPOBASSO. Tra innovazione e tradizione arriva all’Università degli Studi del Molise la presentazione de “La mia cucina mediterranea” di Renata Bracale: il volume - edito da Idelson-Gnocchi - con 80 ricette illustrate della nutrizionista partenopea, interpretate dallo Chef Danilo Di Vuolo e fotografate da Francesco Verolino.

Dopo le giornate di presentazione tenutesi in diverse città italiane, mercoledì 24 maggio tocca all’UniMol, alle 11.00, nella Sala “E. Fermi” della Biblioteca di Ateneo, con la partecipazione del Rettore, professor Luca Brunese, e del Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, professor Germano Guerra.

Sarà certamente l’occasione per un ulteriore momento di dibattito e di confronto sull’importante ruolo di prevenzione e sui benefici per la salute della Dieta Mediterranea.

Antipasti, primi, zuppe, minestre, secondi, contorni, dolci, un ricettario completo e arricchito con pagine dedicate ai condimenti e ai liquori. Ricette mediterranee che arrivano dalla tradizione partenopea, in special modo dalle consuetudini culinarie di questa famiglia del Sud, i Bracale, come viene raccontato in uno storytelling efficace. Dalla nonna Renata madrina delle ricette originali, questo lessico familiare viene rivisitato e modificato dalla nutrizionista nipote per seguire e presentare, agli amanti della buona cucina, un modello più corretto dal punto di vista nutrizionale, da poter portare a tavola ogni giorno. Un ricettario prezioso, dunque, che senza rinunciare alle tradizioni ha cura e attenzione per tutti: si va infatti dalle ricette a base di latte e derivati, di carne, di pesce, al gluten free, al lattosio free per finire con alcune ricette vegane.

Significativa la ribalta nazionale. Diverse le partecipazioni sui media nazionali, l’ultima alla trasmissione di Rai 2 Check-up.

Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise", è membro della Società Italiana dell’Obesità e della Società Italiana di Nutrizione Umana e ha vinto diversi premi per le ricerche che ha condotto in campo nutrizionale. Compare, in qualità di esperta, in diverse trasmissioni televisive nazionali a carattere scientifico-divulgativo.