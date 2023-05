L'associazionismo protagonista all'istituto Brigida con gli attestati Unitalsi

TERMOLI. Cerimonia di consegna martedì 16 maggio degli attestati Unitalsi nell’auditorium dell’Ic “Brigida” di via Cina a Termoli. Il presidente della sottosezione della città costiera, Raffaele Monaco, insieme all’assistente spirituale dell’associazione, don Alessandro Sticca, sono stati accolti dal dirigente scolastico, Francesco Paolo Marra, e da un gruppo di docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso di crescita personale e collettiva allo stesso tempo, in un’ottica di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione alla tematica della solidarietà.

Nell’auditorium dell'istituto Brigida scuola e mondo dell’associazionismo si sono nuovamente incontrati a chiusura di un anno ricco di iniziative e progetti, uno su tutti: “Regala un sorriso”, occasione per conoscere e capire il ‘valore del dono’ e aiutare chi ha maggiormente bisogno. Mancavano pochi giorni al Natale quando un gruppo di studenti della secondaria ha preparato e consegnato all’emporio solidale della Caritas “Ti senghè” ed a “La casa di Kore” di Termoli pacchi dono contenenti materiale scolastico, libri e giochi di società.

Un secondo ‘carico di solidarietà’ è stato, invece, consegnato fuori regione. Era il 22 febbraio, quando una delegazione di docenti e referenti Unitalsi – tra cui il presidente regionale Giuseppe Colucci – ha fatto visita ai piccoli ospiti di “Casa Bernadette” a Roma, una struttura che oramai dal 2004 rappresenta un porto sicuro per i bambini che usufruiscono delle cure onco-ematologiche dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Ma non è tutto.

Nell’occasione sono stati consegnati anche gli attestati agli studenti che hanno partecipato al concorso “I doni del volontario unitalsiano”, occasione unica per avvicinarsi al mondo Unitalsi producendo degli elaborati scritti e grafici sull’onda di una considerazione che ha valore universale: tutti siamo in possesso dei doni del cuore. Dipende da noi, essere capaci di offrirli a chi ne ha bisogno.

Galleria fotografica