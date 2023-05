All'istituto comprensivo "Vincenzo Cuoco" di Petacciato è... "Attacco al Re"

Ieri, martedì 23 maggio, è stata una giornata di grande fermento nella scuola primaria “Vincenzo Cuoco” di Petacciato, dove si è disputato il torneo di scacchi che ha visto protagonisti i piccoli alunni delle classi prime e seconde a seguito di un impegnativo ma divertente percorso formativo, nell’ambito del Programma operativo nazionale (Pon).

Il progetto intitolato “L’attacco al Re” organizzato dalla scuola, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Giovanna Lattanzi, sempre aperta a queste iniziative, e finanziato dai fondi strutturali Europei ha permesso agli alunni di avvicinarsi a questa disciplina con grande interesse ed entusiasmo. Un gioco di logica, di strategia che nei suoi simboli mantiene un’aurea di mistero e un’atmosfera fiabesca che ha coinvolto e unito i 35 alunni di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, a testimonianza del fatto che non esistono ostacoli che impediscano di giocare a scacchi.

Le insegnanti Rita Mignogna e Angela Ciccarelli, coinvolte nel progetto, affermano che il gioco degli scacchi può diventare un modo alternativo per impiegare il tempo in maniera conviviale, tra amici in un’ottica di inclusione, socialità e condivisione. La realizzazione di tali progetti nelle scuole è sicuramente un’opportunità per le nuove generazioni che si mettono in gioco non solo contro il proprio avversario ma anche e soprattutto contro sé stessi e la propria mente. Un gioco di strategia e pazienza che porta tanti benefici perché aumenta la concentrazione, migliora la memoria, sviluppa le capacità logiche ma anche capacità empatiche e relazionali.

I piccoli scacchisti in erba si sono affrontati in una emozionante sfida nei locali della loro scuola, in un’atmosfera irreale, tra torri, alfieri, cavalli, Re e Regine i bambini, dopo una stretta di mano, hanno dato inizio alla sfida muovendo abilmente i 32 pezzi neri e bianchi sulle 64 caselle. Il torneo, organizzato in tre gironi, con cinque turni semi lampo, ha visto tre vincitori, uno per girone. A fine torneo, in un’atmosfera di festa, in presenza dei genitori, i bambini emozionati hanno ricevuto le coppe e le medaglie ma soprattutto si sono portati a casa il ricordo di un’esperienza che non dimenticheranno mai.

Il progetto, della durata di tre mesi, ha riscontrato grande “successo” per la scuola e l’associazione “Marchesi Battiloro IV”, attiva già da 3 anni sul territorio di Petacciato con gli istruttori Nicola Di Francesco e Sara Micozzi che hanno anche curato tale progetto.

