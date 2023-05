Gli studenti dell’istituto Achille Pace emozionano nella Giornata della Legalità

TERMOLI. Grandi emozioni all’Istituto Comprensivo “Achille Pace” di Termoli con i ragazzi delle scuole di Difesa Grande e di Via Po, per la commemorazione della Giornata della Legalità in ricordo delle vittime di mafia. Presenti la dirigente scolastica Luana Occhionero e ospite d’onore Vincenzo Musacchio, criminologo e di recente proclamato Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Musacchio ha ricordato, rimarcandolo con forza a tutti i presenti, che la memoria si coltiva con impegno, passione e partecipazione, ogni giorno e non solo nelle ricorrenze, per dire no alla mafia, no all'illegalità, no all'indifferenza. «Bisogna avere il coraggio di vincere la mafiosità ed avere il coraggio di denunciare». Gli studenti e le studentesse della primaria e secondaria hanno così riempito l’Aula Magna con le loro canzoni, le loro poesie e i loro disegni in memoria di Giovanni Falcone, animando la commemorazione e ricordando tutti coloro che si sono sacrificati in nome di quei valori che proprio nella scuola devono fiorire con radici forti e resistenti.

Anche per questo motivo il simbolo ideale della giornata è stato il seme, che continuerà a crescere e sbocciare come il fiore della legalità in ogni giovane studente. «È grazie a giornate come questa - ha aggiunto Vincenzo Musacchio - se una strage come quella di Capaci si trasformi in una occasione di dibattito e discussione per i ragazzi, in primo luogo, ma anche per tutte le realtà della società civile, partendo dalle scuole fino alla famiglia per coltivare la cultura della legalità». «Ribadisco quanto sia fondamentale continuare ad alimentare il valore della legalità ogni giorno e non solo questa mattina attraverso la partecipazione, l'amore, l'educazione e la responsabilità'. Come ha detto Francesco - un bambino della scuola dell’infanzia di soli 5 anni – la legalità sta nel cuore. È proprio vero perché oltre ad essere un valore la legalità è anche un sentimento». La dirigente scolastica Luana Occhionero ha ringraziato il prof. Musacchio e ha concluso l’evento esprimendo gratitudine verso i docenti e i ragazzi che rappresentano con grande orgoglio la nostra scuola'.

