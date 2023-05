La magia della "Carrese dei fiori" di San Pardo

La sfilata dei Carri dal borgo antico al Piano San Leonardo

LARINO. Ennesimo colpo d’occhio straordinario, quello vissuto ieri a Larino, giorno dedicato al patrono San Pardo, con l'incantevole “Carrese dei fiori”.

Tanta gente ha preso parte al tradizionale momento di fede e devozione del popolo larinese. Intanto da ogni dove sono giunti a Larino per l’inizio dei festeggiamenti. I carri partiti dal centro storico hanno raggiunto il Piano San Leonardo, poi verso il cimitero per prelevare la statua del compatrono Primiano e condurlo in cattedrale.





Santo che per voler di Dio divenne loro protettore e così da 1180 anni lo venera e per lui, diremmo meglio, vive.

San Pardo è nel cuore di ogni larinese con un amore e una passione viscerali. Quell’amore e quella passione è possibile anche testimoniarli fuori dagli spazi dell’intimità del cuore.





Nutrito il programma odierno. Alle 8 celebrazione eucaristica. Alle ore 10.30 celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. Alle 12 benedizione dei Carri e Processione per le vie del Centro Storico accompagnata dal concerto bandistico “Vieni a suonare con noi” di Bracigliano (SA). Alle 19 l’ultima celebrazione eucaristica della giornata.





