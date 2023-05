Cittadinanza attiva: l'istituto Brigida sale sul podio di “A Scuola di OpenCoesione”

TERMOLI. L'istituto comprensivo Brigida di Termoli, diretta dal professor Francesco Paolo Marra, sale sul podio di “A scuola di OpenCoesione”, il progetto di promozione di cittadinanza attiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha coinvolto 146 Istituti scolastici di scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Tra le trenta scuole medie che hanno partecipato, la classe 2^E dell’Istituto di via Cina di Termoli si è piazzata al secondo posto, sfiorando di poco il primo. I docenti del team coinvolti nel progetto sono stati Angela Del Vecchio, Daniela De Silvio, Fabio Lallitta e Mara Ricci, supportati dallo sportello EuropeDirect della Regione Molise, rappresentato da Carmela Basile. La cerimonia di proclamazione dei vincitori è stata seguita dagli studenti e dai docenti della 2^ E in diretta streaming.

Asoc è il percorso innovativo di didattica interdisciplinare che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici. Il percorso riunisce in un unico programma didattico educazione civica, acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, nonché competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative. Gli studenti sono stati chiamati a costruire delle ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione nel proprio territorio, comunicandone i risultati e coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

La classe 2^E ha partecipato con il nome BikEye, collegato al progetto di monitoraggio civico scelto della Ciclovia Adriatica, opera che collegherà con un percorso ciclopedonale l’intera costa molisana con i suoi 35 km di percorso. L’infrastruttura, finanziata con 22,5 milioni di Fondi Pnrr, interesserà il litorale dei quattro comuni costieri di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino con lo scopo di valorizzare le risorse paesaggistiche e garantire una mobilità sostenibile.

Gli alunni hanno lavorato sulle quattro fasi del percorso didattico e cioè Progettare, Analizzare, Esplorare e Raccontare compilando man mano i report predisposti dal Programma Asoc. Il progetto è durato un intero anno scolastico durante il quale i ragazzi, con il costante supporto dei docenti, hanno portato avanti tutte le fasi del percorso. Fondamentali sono stati anche gli incontri sul territorio: con un esperto di ciclismo su strada, Christian D’Amato, tecnico della polisportiva atletica Velo Club di San Salvo; con l'ex dirigente all’urbanistica del Comune di Termoli Silvestro Belpulsi, in pensione da alcune settimane, che ha fornito tutto il supporto necessario per poter analizzare e raccontare il progetto della ciclovia; con Marcella Stumpo, consigliera comunale di opposizione.

Un importante riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Brigida, che premia il lavoro svolto in sinergia da docenti e studenti, i quali grazie a questo progetto hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco interessandosi al territorio in cui vivono e di sviluppare nuove competenze.

