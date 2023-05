"Il mio piccolo orto", un nuovo spazio per la didattica outdoor

MONTENERO DI BISACCIA. Un nuovo spazio per la didattica outdoor presso la scuola dell’infanzia statale dell’Omnimontenero.

Si è concluso in mattinata un percorso avviato nelle scorse settimane dai ragazzi e dalle ragazze della classe 3^B della scuola secondaria di primo grado che in quest'ultimo anno scolastico hanno deciso di realizzare, insieme ad alcuni docenti, un orto didattico in occasione delle iniziative programmate dal nostro istituto per celebrare la giornata della Terra del 22 aprile. Questo nuovo spazio per la didattica outdoor è stato realizzato presso la scuola dell’infanzia statale di Via Palermo, definendo un bel rapporto di continuità tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto omnicomprensivo. A causa del tempo inclemente dell’ultimo periodo una piccola cerimonia inaugurale si è potuta svolgere solo in mattinata, con i bambini della scuola dell'infanzia di Montenero, veri protagonisti, a contatto con la natura e atti a sviluppare diverse abilità e a migliorare i loro sensi. I piccoli alunni, guidati dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, hanno piantato loro stessi le piantine gentilmente offerte dal Vivaio Forestale “le Marinelle” di Petacciato. L'attività è stata organizzata in maniera dinamica, interattiva, creativa e giocosa, in modo da far vivere ogni momento in modo divertente. «L'obiettivo principale del progetto è di far crescere in modo congiunto, nei più piccoli e in noi, la consapevolezza del bisogno dì prendersi cura della Terra e dì tutti gli esseri viventi che vi abitano. Inoltre tutti i bambini, scopriranno direttamente la natura e i suoi ritmi, avranno modo di sperimentare l'attesa, la pazienza, la fantasia e la previsione su ciò che è ancora invisibile agli occhi e che la natura gli donerà. In questo bel progetto, anche noi ragazzi abbiamo avuto una partecipazione importante e attiva. I professori hanno deciso di coinvolgerci per cercare di dare il buon esempio, per insegnare il rispetto della natura alle future generazioni, che impareranno a vivere prendendosi cura dell'ambiente. Ci hanno coinvolto anche per far crescere in noi studenti la voglia di coltivare e portare avanti gli obiettivi che si pone la giornata della terra: sensibilizzare cittadini e istituzioni alla tutela dell'ambiente, la nostra casa, dove vivremo e cercheremo di impegnarci per renderla un luogo migliore per la vita dell'uomo. Quale progetto migliore se non questo? Ringraziamo la nostra preside Ettorina Tribò che promuove queste attività volte all'apprendimento, al rispetto e alla conoscenza. Ringraziamo anche Antonio del Vecchio il capo vivaista del vivaio forestale le Marinelle", tutte le maestre della scuola dell'infanzia di Montenero e i nostri professori: Achenio Colagioia, Giuseppe Biunno, Marcello Di Stefano, per la loro disponibilità, pazienza e fiducia e per averci resi partecipi in questo progetto: il mio piccolo orto didattico». Queste le parole di Sara Spadanuda, alunna della classe 3C, nel discorso inaugurale del nuovo spazio didattico.

