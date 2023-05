"Merenda nell'oliveta", una giornata dedicata alle famiglie

TERMOLI. Una giornata dedicata alla famiglia per riscoprire vecchie e antiche tradizioni culinarie e storiche su un alimento di cui il Molise è produttore di qualità.

La manifestazione, "Merenda nell'oliveta", si terrà domenica, 28 maggio, a partire dalle ore 10 al Parco degli Olivi che si trova in Via Volturno nei pressi della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Diversi saranno i momenti di confronto e degustazione per una giornata tutta da vivere: ore 10.15: Story Telling di Nicola Malorni con i saluti istituzionali; ore 10.30: "Conosciamo le proprietà nutraceutiche dell'Olio Evo"; ore 11.30: corso introduttivo all'assaggio con degustazioni di olio Evo; ore 12.30: "AperitOlio con le amiche e gli amici del Parco"; ore 16.30: laboratorio didattico ed esponenziale di Mindfuklness tra gli olivi; ore 17.30: Merenda nell'uliveto con musica e poesie (è consigliabile portare una coperta oppure un telo per potersi sedere a terra).

La manifestazione è organizzata dalla Città dell'Olio, e patrocinata dal Comune di Termoli, con la collaborazione di Kairos, Lilt, Fondazione Italiana Sommelier.