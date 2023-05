"Termoli, il mare racconta"

TERMOLI. Parte la seconda edizione del concorso "Termoli, il mare racconta" atto in collaborazione con la casa editrice Pav Edizioni e patrocinato dal Comune di Termoli.

Protagonista del concorso è il mare, unico grande motore che non distingue età, sesso, colore e etnia dell'uomo e il tema di quest'anno è il cambiamento.

“Dalle invisibili onde alla tempesta che travolge, come un’emozione che libera o imprigiona. L’aria salmastra, l’aria del cambiamento, quello interiore, quello della pelle che si colora al sole, della civiltà che brucia e del mondo che osserva. Il mare…quante cose appartengono al mare?”

Chi può partecipare? Studenti dai 7 ai 18 anni; Adulti maggiorenni senza limiti di età. Il concorso è totalmente gratuito e possono concorrere singoli studenti e/o classi, autori emergenti e/o affermati, scuole di teatro e/o di musica e chiunque voglia dare spazio alle proprie emozioni.

Opere Ammesse

Qualsiasi scatto inedito e con orientamento orizzontale, che rispetti il tema. Le foto potranno essere sia a colori che in bianco e nero, rispettando il formato Jpeg con alta risoluzione. È possibile partecipare inviando un massimo di quattro fotografie.

Lunghezza

Per i racconti brevi, un minimo di 2 e massimo 10 cartelle Word, in Times New Roman carattere 12. Per le poesie, nessun limite. Times New Roman carattere 12

Opere Ammesse

Qualsiasi opera inedita che rispetti il tema. È possibile partecipare inviando un massimo di due racconti e/o tre poesie.

SEZIONE VIDEO

- MUSICA

Lunghezza

60 secondi.

Opere Ammesse

Ripresa video di qualsiasi arrangiamento e/o componimento musicale edito o inedito che rispetti il tema.

- TREATRO

Lunghezza

60 secondi.

Opere Ammesse

Ripresa video di qualsiasi riproduzione e/o adattamento teatrale edito o inedito che rispetti il tema.

Per le sezioni VIDEOMUSICA e VIDEOTREATRO la modalità di partecipazione è: 1. Le opere dovranno essere pubblicate su Facebook e Instagram con l’hashtag #termolipavcontest e taggando le pagine @termoliilmareracconta @pavedizioni

SELEZIONE DEI VINCITORI

La giuria (composta da giornalisti, scrittori, editor e lettori) a suo insindacabile giudizio selezionerà le opere più meritevoli per contenuti, stile, fantasia e creatività dei partecipanti. Le opere vincitrici, insieme ad altre selezionate, per un massimo di 20 elaborati, saranno inserite in un’antologia che verrà pubblicata dalla PAV Edizioni e distribuita con Libri Co. Per le opere della sezione VIDEO verrà inserito all’interno dell’antologia un QRCode direttamente collegato alle pagine social del concorso.

PREMI PER OGNI SEZIONE

1° Classificato: Targa e 2 copie dell’antologia

2° Classificato: Attestato e 1 copia dell’antologia

3° Classificato: Attestato e 1 copie dell’antologia

Menzione speciale: Verrà assegnata una penna e l’attestato all’autore dell’opera selezionata per il “Premio Emozione”.

A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di merito.

PREMIAZIONE

I vincitori saranno annunciati all’evento di premiazione che si terrà nell’autunno 2023 a Termoli. È richiesta la presenza di tutti gli autori che hanno partecipato per poter ritirare i premi e gli attestati. All’evento di premiazione ci sarà, inoltre, la possibilità di assistere all’esibizione dal vivo o alla proiezione delle opere selezionate e/o vincitrici della sezione VIDEO. Seguiranno aggiornamenti e ulteriori informazioni nei prossimi mesi sulle pagine social del concorso e della PAV Edizioni.

• Tutti gli elaborati scritti e della sezione VideoTeatro dovranno essere in lingua italiana, pena l’esclusione dal concorso.

• Le fotografie non dovranno contenere firme o titoli.

• Ogni partecipante delle suddette Categorie potrà concorrere contemporaneamente a più sezioni inviando per ogni opera un modulo di adesione.

• Gli elaborati di narrativa e fotografia dovranno essere spediti via email all’indirizzo termoli.concorsoilmare.pav@gmail.com (per grandi formati o più file si può utilizzare Wetransfer) entro le ore 14:00 del 10 agosto 2023 unitamente al modulo di partecipazione allegato al presente bando e all’autorizzazione da parte di un genitore/tutore legale se minorenne, pena l’esclusione dal concorso. Oggetto dell’email: indicare la/le categorie e il proprio cognome. Esempio: VIDEOMUSICA-FOTOGRAFIA_ROSSI

• Non sono ammessi elaborati a sfondo offensivo, volgare, razzista, politico, sessuale, religioso di alcun genere.

• Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete scriverci sulle pagine social del concorso o all’email indicata.