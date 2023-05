Nuovo logo per il gruppo di preghiera di Padre Pio: il cammino continua

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il 22 maggio 2023 - memoria di S. Rita da Cascia, una data molto significativa perché donna, sposa, madre consacrata e Santa, grande Santa - è stato presentato il Logo del gruppo di preghiera Padre Pio "Maria Immacolata" che si è scelto tra una selezione di loghi presentati.

"Come gruppo di preghiera - si legge in una nota - vi salutiamo e nello stesso tempo chiediamo insieme a voi al Divino Ispiratore “le abbondanti ricchezze della sua grazia” per sostenere la fedeltà agli impegni che il gruppo di preghiera richiede. Ringraziamo Gianni Mucci, nostro amico e benefattore che ha risposto al nostro invito ad esprimere la sua creatività proponendo diversi bozzetti.

Il Logo scelto, sostenuto anche dall'assistente spirituale, nonché nostro parroco Don Costantino, esprime bene l'identità del nostro gruppo: Padre Pio e l’amore che portava verso la “mammina”, nome con cui si rivolgeva familiarmente alla Madonna. La spiegazione del profondo significato spirituale del logo, che il nostro assistente spirituale ci ha donato: il Logo evoca una dinamica di Amore fra Padre Pio e la “mammina”, la Madonna.

Gli elementi che lo compongono, il Santo Rosario e le 12 Stelle che fanno corona alla Vergine Madre. Sebbene ogni simbolo sia distinto l’uno dall’altro, tutti sono resi in uno stile omogeneo per significare che ognuno è profondamente connesso con gli altri.

I simboli dominanti sono Padre Pio e la Madonna, rappresentati da sguardi che si incrociano e che guardano a noi e ci invitano a metterci di fronte allo sguardo di Dio.

Il Santo Rosario, compagno fedele di Padre Pio fino ai suoi giorni ultimi sulla terra visibile, perché tramite Maria si va a Dio.

Le 12 stelle, nella parte superiore del Logo, rappresentano gli astri che in cielo rinserrano la Madonna e rimandano alla corona di stelle che l’evangelista Giovanni nell’Apocalisse vede coronare il capo della Donna vestita di sole e nella simbologia mariana rappresentano l’Immacolata Concezione.

La firma di Padre Pio, ce lo fa sentire vicino. Alcune persone di Santa Croce hanno avuto una amicizia diretta con San Pio. Una persona di fiducia che frequentava la casa di Don Peppino Vecere, racconta che sulla sua scrivania, dove per hobby riparava gli orologi, campeggiava una bomboniera con 5 confetti e un cartellino firmato personalmente da “Padre Pio cappuccino”. Non tutti sanno che, prima di diventare sacerdote, Don Peppino Vecere fu frate cappuccino e confratello di San Pio con il nome di Fra Gerardo.

Anche con questo logo cerchiamo di rafforzare il nostro impegno e la nostra fede mentre ci prepariamo a festeggiare il 25^ dalla fondazione che avvenne il 31 maggio 1998.

Un’autentica devozione è profondamente radicata e nutrita dalla “preghiera” e dal buon esempio di San Pio".