Ultima Carrese dell'anno: tutto pronto per la Corsa di lunedì a Portocannone

PORTOCANNONE. Domani, lunedì 29 maggio, la Corsa dei Carri a Portocannone con partenza dopo la benedizione dei Carri dal Vallone delle Canne. Ultima carrese della stagione 2023.

«Dopo mesi di impegno e lavoro, fatto con passione e tanta forza di volontà, si conclude oggi l’iter burocratico per lo svolgimento della manifestazione. Conclusi i lavori della commissione, con parere favorevole di tutti i membri, ed emanato il mio decreto di autorizzazione alla corsa. Ora aspettiamo lunedì, sorteggio e poi girate», il messaggio del sindaco Francesco Gallo, che ha firmato ieri il decreto di autorizzazione dell’attesa manifestazione.

«A Portocannone, la memoria degli antichi eventi legati alla storia di questa comunità viene ogni anno rievocata in devozione della Madonna di Costantinopoli, Patrona del paese, con la corsa dei carri che ha luogo nella giornata del lunedì successivo alla festività della Pentecoste (quest’anno 29 maggio)», riporta il provvedimento. Propedeutici all’evento gli intercorsi scambi di accordo per la richiesta di occupazione dei suoli di proprietà privata tradizionalmente parte del tradizionale percorso di gara. Il decreto della Prefettura è stato ricevuto venerdì scorso, prevede la sospensione della circolazione di ogni categoria di veicolo nei due sensi di marcia sui tratti delle strade comprese nel percorso della “Corsa dei carri 2023” e inoltre dalle ore 14 e sino al termine della manifestazione, per le strade SP 40 (via Garibaldi) dal civico nr. 40 al civico nr. 83; SP 130 (via Madonna Grande) dal civico numero 6 in direzione Nuova Cliternia per Km 4+818. In precedenza c’era stata la nota della Provincia di Campobasso, nella quale si esprimeva il nulla-osta allo svolgimento della manifestazione nonché l’obbligo di interdire materialmente il transito sulla strada provinciale interessata, anche in corrispondenza delle intersezioni con strade comunali, interpoderali e accessi privati, per tutta la durata della manifestazione. Altro passaggio interessante, quello sulle certificazioni cumulative relative ai bovini ed agli equidi partecipanti alla Carrese 2023 rispettivamente del Carro dei Giovani, del Carro dei Giovanotti e del Carro dei Xhuventjelvet, a firma del dottor Nicola Marrone, medico veterinario ippiatra e componente della Commissione unica di vigilanza, con le quali rappresenta che, a seguito delle visite effettuate il 22 maggio scorso, presso le stalle delle Associazioni dei tra Carri, ha verificato ed accertato che gli animali visitati erano tutti accompagnati da un certificato medico veterinario redatto dal proprio “veterinario di stalla” e che si presentavano in buono stato di salute, privi di sintomi riferibili a malattie infettive ed infettive trasmissibili e nessun segno attribuibile a patologie acute e croniche invalidanti ed, ancora, è stato riscontrato che tutti gli animali da impiegare utilizzano una ferratura in alluminio tenero e, pertanto, non ci sono impedimenti all’impiego degli stessi in occasione della tradizionale manifestazione della Carrese.

Inoltre lo stesso ha altresì dichiarato, dopo la visita clinica, di aver ispezionato i finimenti che verranno usati il giorno della manifestazione e che gli stessi si presentano in buono stato per cui non possono arrecare nessun danno agli animali. Inoltre, lo stesso veterinario ha comunicato che due cavalli appartenenti all’associazione carro dei Giovanotti, non hanno raggiunto l’idoneità per problemi fisici riscontrati e, pertanto, non sono ammessi alla corsa. Risulta che gli stessi sono stati già sostituiti dall’associazione stessa. Il percorso di gara presenta le caratteristiche conformi al disciplinare e la stessa Cuv ha dichiarato che le verghe-pungoli depositate dai carri in Comune ed esaminate da loro stressi, risultano conformi a quanto previsto nel disciplinare di gara e, inoltre, risulta che la documentazione visionata appartenente a ciascun carro è anch’essa conforme a quanto richiesto. Le singole associazioni carristiche hanno presentato agli atti dell’Ente tutta la documentazione richiesta, sul rispetto di questioni tecniche sull’utilizzo degli animali, sul maltrattamento e sull’idoneità alla pratica equestre.