Anche a Palata il torneo di scacchi studentesco

PALATA. Sabato 27 maggio, nella mattinata, si è svolto il primo torneo di scacchi per tutti gli alunni appartenenti al primo ciclo di Istruzione (età inferiore a 14 anni), organizzato dall’Istituto comprensivo Ricciardi di Palata, presso la palestra dell’istituto.

All’evento hanno partecipato 28 alunni appartenenti alla Regione Molise e Campania, molti dei quali iscritti per la prima volta ad un torneo. La competizione ha visto la partecipazione del delegato della federazione scacchistica per il Molise, Donato Di Memmo e del campione in carica di scacchi della Regione Molise, Francesco Terzano, che ha diretto il torneo e ha svolto il ruolo di arbitro.

Il dirigente scolastico Guido Rampone, il delegato Di Memmo e il campione Terzano, hanno premiato gli alunni vincitori. Prima classificata è l’alunna Zhanel Di Lauro (Campobasso), secondo classificato l’alunno Juan Ernesto Olivo (Castelmauro), Terzo Classificato Rampone Giovanni (Benevento). Menzione di merito è stata assegnata all’alunno Cricca Davide (Ferrazzano), classificato al quarto posto.