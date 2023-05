Termoli, Molise e Tremiti: tripla vetrina nel raduno dei Carabinieri

TERMOLI. Si è conclusa con la santa Messa il 16esimo raduno nazionale degli allievi del 30° corso “allievi sottoufficiali Carabinieri”.

Hanno preso parte alla messa e a questo importante raduno, svoltosi a Termoli, i Carabinieri in pensione.

Un grande evento che ha reso protagoniste Termoli e tutta la Regione, a partire dal 25 maggio scorso.

È stato un grandissimo successo grazie all’organizzatore Raffaele Esposito, ex aiuto maresciallo, che assieme alla sua signora, ha davvero compiuto un ottimo lavoro gestionale e organizzativo.

Sono giunti in riva alla costa termolese i colleghi di Udine, Pordenone, Palermo, Messina, Genova e altre parti d'Italia. Hanno potuto conoscere la nostra città e la nostra Regione, visitando alcuni posti caratteristici come il santuario di Castelpetroso, le fonderie vaticane delle campane della famiglia Marinelli di Agnone e anche le Isole Tremiti, seppur della provincia di Foggia. La cosa che ha gratificato Raffaele Esposito è la meraviglia e l’entusiasmo che tutti i partecipanti hanno riservato alle bellezze che si sono presentate davanti ai loro occhi, e apprezzando in particolar modo il nostro borgo.

Nel salutarsi, contenti di essersi rivisti, dopo una cena di gala nella quale sono stati ricordati alcuni colleghi che oggi non ci sono più, si sono dati appuntamento al prossimo raduno del 2024.

