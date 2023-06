Raccolta dei mozziconi, gli appuntamenti nel basso Molise

BASSO MOLISE. Il prossimo 3 giugno, alle ore 11, si terrà a Guglionesi, Portocannone e San Martino in Pensilis, l'evento Plastic Free per sensibilizzare la popolazione a non gettare e disperdere mozziconi di sigaretta nell'ambiente. Gli interessati si ritroveranno in Largo Garibaldi, Castellara per Guglionesi, in piazza Skanderbeg a Portocannone e in piazza della Vittoria a San Martino in Pensilis.

Le sigarette sono nocive anche per i non fumatori. I filtri delle sigarette uccidono le larve acquatiche! Uno studio dell'Università di Göteborg ha dimostrato che ogni filtro rilascia migliaia di sostanze tossiche e microfibre di plastica che possono causare la morte del 20% delle larve di zanzara acquatiche. Non solo, ma ogni anno i mozziconi di sigaretta rilasciano 0,3 milioni di tonnellate di plastica nell'ambiente, tanto quanto tutte le lavatrici domestiche del mondo.

Questo fenomeno ha un forte impatto negativo sulla vita biologica, ed è per questo che l'UE ha classificato i filtri di sigaretta come rifiuti pericolosi. A partire dalla fine dell'anno, saranno i produttori di tabacco a dover pagare per la pulizia dei mozziconi, ma secondo la professoressa Almroth, "il problema dovrebbe essere prevenuto in primo luogo, piuttosto che ripulito in un secondo momento".

Durante le nostre attività con Plastic Free, raccogliamo anche i mozziconi da parchi, giardini, spiagge, boschi e zone umide per scongiurare la possibilità che i medesimi inquinino in modo irreparabile l'ambiente circostante.

Aiutaci a diffondere questa importante informazione e a sensibilizzare tutti sulla necessità di smettere di gettare mozziconi di sigaretta nell'ambiente!