Scuola molisana premiata in Calabria

CAMPOBASSO. L’Orchestra Colozza dell'istituto secondario di primo grado di Campobasso, il 25 e il 26 maggio ha preso parte al 18° concorso musicale per giovani musicisti, intitolato a Danilo Cipolla a Cetraro (Cosenza).

Il concorso si è articolato in sei sezioni (I solisti, musica da camera e orchestre, formazioni libere, canto modern e cori) ognuna suddivisa per categorie. Per ognuna di esse, era previsto il primo premio assoluto: una borsa di studio in denaro oltre alla targa e medaglia ricordo.

Ebbene l’Istituto comprensivo Colozza di Campobasso, con la sua Orchestra, le formazioni cameristiche e i vari solisti è riuscito ad aggiudicarsi il primo premio assoluto con votazione 100/100 in ben 2 sezioni, orchestra e musica da camera, più diversi primi premi nelle sezioni solisti e formazioni libere. Gli insegnanti di strumento musicale che hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza sono il professor Tiziano Baranello direttore dell’orchestra e insegnante di violoncello, la prof.ssa Irene Apollonio, insegnante di oboe, la prof.ssa Loretta di Pilla, insegnante di flauto e il prof. Vittorino Tartaglia, insegnante di pianoforte.

Un successo di grandi proporzioni che merita di essere evidenziato e che proietta la scuola molisana nell'eccellenza dello studio dello strumento musicale. Un augurio ai docenti, alla dirigenza ma soprattutto ai ragazzi per gli sforzi profusi.