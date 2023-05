Pellegrinaggio della Madonna Grande, la fede attraversa il territorio

GUGLIONESI. La Madonna Grande è la più venerata dalle popolazioni albanesi molisane e attira un gran numero di fedeli. Il pellegrinaggio, giunto alla 301^ edizione parte da Fresagrandinaria ed è considerato uno degli itinerari religiosi più lunghi del territorio che prevede un percorso di circa 40 km e diverse tappe tra cui quella di Guglionesi.

Nella giornata di oggi, come di consueto i pellegrini hanno fatto tappa alla fonte Muricchio per un momento di ristoro, convivialità e commemorazione.

In onore di questo "cammino" è intervenuto Vincenzo De Marinis, titolare dell’impresa che lo scorso anno ha effettuato i primi lavori di restauro della fonte, il quale insieme al signor Florindo, in rappresentanza della Proloco di Fresagrandinaria, ha invitato i rappresentanti delle amministrazioni presenti a prendere in considerazione la riqualificazione di questo patrimonio prezioso e incentivando la collaborazione delle Proloco di Fresagrandinaria e di Guglionesi.

Infine per commemorare questo grande avvenimento sono intervenuti il sindaco di Fresagrandinara, il vicesindaco di Guglionesi Giuseppe Totaro,portavoce del nuovo sindaco Tomei, insieme all'assessore Luciana Di Narzo, i quali tutti insieme hanno rivelato ed inaugurato questa targa realizzata per promuovere la riqualificazione portata avanti negli ultimi due anni dalle Proloco che con il loro lavoro ed impegno intendono restituire alla fonte il giusto valore storico, culturale, religioso e intercomunitario. La pro loco Colleniso.

