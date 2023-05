Fly Sport Molise partecipa a "Mare senza barriere"

VASTO. Approda al Porto di Punta Penna l'associazione Fishing Club Vasto. L'inaugurazione della sede, al Circolo Nautico, è in programma il 4 giugno e a spiegare le finalità del nuovo sodalizio è il responsabile di zona Duilio Di Francesco: "Si tratta di un'associazione sportiva delocalizzata che promuove la pesca sportiva non agonistica, la tutela dell'ambiente ed è soprattutto concentrata sui giovanissimi e sulle persone con disabilità".

Oltre al taglio del nastro, dunque, la mattinata sarà occasione per presentare l'ambizioso progetto "Mare senza barriere", slogan preso in prestito dall'iniziativa nata in Puglia nel 2015 ad opera di Marco Carani.

Dare a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza positiva, far capire che i limiti più ingombranti soni solo mentali e che sono superabili, consentire l'inclusione di chi ha difficoltà motorie e sensoriali, offrire l’opportunità di trascorrere una giornata in libertà per poter poi affrontare con più energia le sfide quotidiane, sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti della “progettazione per tutti” e sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche, non solo urbano. Questi gli obiettivi che Fishing Club Vasto intende perseguire attraverso il suo operato.

"L’iniziativa - continua Di Francesco - non vuole essere finalizzata unicamente ad abbattere ostacoli fisici della vita in barca o nella vita quotidiana in genere, ma anche creare momenti di incontro, aprire nuove porte al divertimento nel segno dello sport, importante aggregante sociale in grado di unire tutti in uno scambio di solidarietà e collaborazione, indipendentemente dai ruoli giocati. Come associazione sportiva non agonistica oltre a promuovere l'attività per i settori giovanissimi, ma soprattutto disabili, approfittiamo della nostra inaugurazione per evidenziare quanto sia importante fare qualcosa per le persone più fragili, lanciando una campagna di sensibilizzazione. Ringrazio Marco Carani, che ci ha dato la possibilità di condividere e diffondere anche attraverso la rete Istituzionale di enti questo progetto, ma soprattutto il direttivo della Kinetic Abruzzo per il sostegno. Non da ultimo ringrazio l'assessore Carlo Della Penna che ci ha aiutato in questo percorso".

Ospiti dell'evento il Fly Sport Molise Carrozzina, l'Anfass di Vasto con la sua presidente Paola Mucciconi, il direttivo Kinetic Abruzzo, il direttivo del Circolo nautico, l'amministrazione comunale. Il programma prevede alle ore 10 la visita alle imbarcazioni, alle ore 11 il taglio del nastro e la spiegazione del progetto, alle ore 12.30 la consegna dei gagliardetti.

Bike & car è sostenitore ufficiale del progetto mare senza Barriere.

Galleria fotografica