«Il mio fiore blu», l'arte fa tornare Monika alla gioia della vita

TERMOLI. Uno strepitoso successo per Monika Várszegi, la mostra personale di pittura curata (a titolo gratuito) dalla professoressa Carla Di Pardo è stato un evento davvero sentito, un grande abbraccio da parte della comunità, delle rappresentanze istituzionali e dalle Associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa.

Un abbraccio ad una giovane donna, alla mamma di un piccolo fiore blu e a una pittrice in erba che attraverso l’arte ha trovato la salvezza.

"Il mio fiore blu" ha toccato le sensibili corde di molti, questo è stato un grande messaggio, esserci quando è utile. Esserci non solo apparire!

Grazie alle Associazioni sostenitrici: Asd Il Valore, Giovani Avis Scm, Casa del Libro, Associazione Oltre il blu, Fidapa sezione di Termoli, ArcheoclubTermoli, Ambiente Basso Molise, Rivista Kamastra e Bdt Banca del Tempo.

Un grazie sentito da parte dell’organizzatrice, della pittrice e di tutti i sostenitori, al presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, per essere stato presente dal taglio del nastro a tutta la durata dell’evento e all’Assessore alle Politiche Sociali Silvana per aver sostenuto l’iniziativa, progetti per famiglie con bambini autistici nel prossimo futuro.

La mostra resterà aperta fino al 5 giugno, mattina e sera.

La mostra è stata voluta da un gruppo di volontari di Termoli e da alcuni componenti della famiglia paterna per sostenere una giovane donna madre di un bimbo autistico. Monika, oggi a distanza di tre anni dagli inizi, preferisce soggetti iconici, che oltretutto si sovrappongono, intrecciano, in un dialogo apparentemente senza senso, ma che in realtà raccontano la voglia di esasperare, di uscire dal contesto, forse anche di apparire fuori dalla forma iconica della realtà.

Una donna giovane, sola, nel suo dolore, Ha scoperto come via di fuga la strada dell’arte, in particolare modo della pittura. Un po’ gioco un po’ arte.

L'assessore Silvana Ciciola, visitando la mostra, ha parlato di progetti futuri per i bambini autistici.

La giovane Monika Mónika ha trovato nella pittura lo svago e il passatempo per fuggire dai momenti depressivi. I suoi dipinti parlano da sé, e raccontano di un mondo tutto blu.

Galleria fotografica