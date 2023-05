«Vivere on life, una vita che non distingue più tra online o offline»

LARINO. Martedì 30 maggio, 14 studenti delle classi delle classi 3A e 3B del Liceo “F.D’Ovidio”- dell’Omnicomprensivo Magliano di Larino, hanno concluso l’interessantissimo percorso dal titolo ONLINE - ONLIFE: DIRITTI IN INTERNET - Vivere on life, una vita che non distingue più tra online o offline”.

Alla manifestazione conclusiva ha partecipato la tutor esterna, prof.ssa Mariangela D’Ambrosio, ricercatrice in Sociologia generale presso il Dipartimento di Economia dell’Unimol e formatrice Edi Onlus.

Il percorso, che ha coinvolto gli studenti durante tutto l’anno scolastico in corso, è stato progettato dal team Pcto del D’Ovidio come prosecuzione della sperimentazione dei “Curricoli digitali" coordinata dalla professoressa Lucia Iantomasi, animatrice digitale dell’Omnicomprensivo Magliano di Larino, e realizzata nel precedente anno scolastico in collaborazione con una rete di scuole, con l’Università del Molise, con la Cooperativa sociale E.D.I. e con il CREMIT (centro di ricerca sull’educazione ai media, all’innovazione, alla tecnologia).

Nel corso dell’anno gli studenti, guidati dai tutor scolastici, Maria Grazia Armento e prof.ssa Lucia Iantomasi, e dalla tutor esterna, Mariangela D’Ambrosio, hanno svolto una serie di attività laboratoriali volte a sviluppare la consapevolezza della cittadinanza digitale, a rafforzare il senso di responsabilità dei giovani cittadini utenti della rete, ad approfondire il tema delle “competenze digitali” con particolare riguardo al tema della privacy e della sicurezza online attraverso l’uso consapevole dei nuovi dispositivi digitali e dei Social Network, nonché al tema così attuale delle relazioni on life (cyberbullismo; sexting; revenge porn; reputation online; violenza in rete).

Le classi coinvolte nel progetto hanno altresì partecipato al Safer Internet Day - Giornata dedicata all’uso responsabile della rete, utilizzando anche tutto il kit didattico messo a disposizione all’interno del progetto Generazioni Connesse. Protagonisti dei lavori della mattinata di martedì 30 maggio sono stati appunto gli studenti che hanno documentato il percorso svolto, presentando i prodotti digitali da loro realizzati durante l’esperienza: video, podcast, articoli e siti creati ad hoc per la disseminazione dell’esperienza.

Galleria fotografica