Ambiente ed energia, concluso il percorso degli studenti di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Nella mattinata di ieri, 30 maggio 2023, presso l’Atelier d’istituto di Via Beato Matteo, a Montenero, si è concluso il progetto didattico “ScuolaLab - 2a Ed. - Ambiente ed energia” - codice CUP: C71B22001830001, Area tematica 11 - Istruzione e Formazione Settore di intervento 11.02 - Educazione e Formazione - della Sezione ordinaria del Psc della Regione Molise.

Il progetto è stato rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

I ragazzi impegnati in attività pomeridiane tra marzo e maggio, durante la mattinata di ieri, hanno presentato il lavoro svolto ai loro colleghi delle classi seconde e, nell’ambito delle attività di continuità tra i diversi ordini di scuola, agli alunni delle classi quinte della scuola primaria.

All’appuntamento è intervenuta la dirigente scolastica professoressa Ettorina Tribò che ha salutato la platea di alunni e dato il benvenuto agli ospiti; queste alcune delle sue parole: “credo molto nella valenza didattica di queste attività progettuali, trasversali e atte ad unire i diversi ordini del nostro istituto. La nostra scuola è unica e sempre più stiamo lavorando alla sinergia e alla crescita tra i diversi ordini”.

All’appuntamento è intervenuta anche il sindaco di Montenero Simona Contucci, accompagnata dall’assessore Loredana Dragani e dalla consigliera con delega all’ambiente Fiorenza Del Borrello, che invece ha posto l’attenzione, in questa fase storica, alle energie rinnovabili. In tale contesto ha evidenziato l’attenzione della sua amministrazione alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. Tra le diverse attività in cantiere ha sottolineato la sostituzione degli infissi, con un miglior taglio termico, presso gli istituti scolastici, l’istallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole e la sostituzione delle vecchie caldaie.

Subito dopo la parola è passata ai veri protagonisti della giornata, ovvero gli alunni delle classi terze.

Prima della presentazione delle esperienze laboratoriali e dei lavori sperimentali sono state presentate le finalità didattiche del progetto. I punti di forza sono stati rappresentati dal: diventare consapevoli del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse; comprendere i problemi ambientali ed economici legati alle varie forme e modalità̀ di produzione delle energie; saper classificare le diverse forme e risorse energetiche; saper analizzare i problemi ambientali legati all’utilizzo delle varie forme di energia rinnovabili e non.

Nella presentazione delle attività, caratterizzata da esempi concreti sull’utilizzo dell’energia eolica e solare, sono stati mostrati dispositivi, di uso comune, direttamente alimentati da tali forme di energia.

Molto interessante è stata la presentazione di due situazioni simulate (un impianto fotovoltaico domestico e una centrale idroelettrica) controllate attraverso una scheda programmabile con microcontrollore (Arduino).

La presentazione dei lavori ha visto infine l’utilizzo di piccole macchinine alimentate ad idrogeno (autoprodotto), ad “acqua e sale” e da un super-condensatore.

Le belle sperimentazioni proposte sono state associate all’uso delle nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare lo studio e il lavoro progettuale, sia a livello individuale che collaborando e cooperando con i compagni.

L’intero percorso è stato pensato per apprendere in modo pratico lo studio delle applicazioni agli impianti domestici e industriali delle fonti energetiche rinnovabili.

Al termine della presentazione la dirigente scolastica e la consigliera con delega all’ambiente Del Borrello hanno consegnato gli attestati di partecipazione agli alunni delle classi terze.

In conclusione i referenti del progetto i professori Giuliano, Colagioia e Di Stefano hanno ringraziato gli alunni che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo al progetto e consegnato dei simpatici ed utili gadgets agli alunni in platea.

Galleria fotografica