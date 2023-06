Grande successo di “Aggiungi un posto a tavola” al “Silvio Di Lalla”

CASACALENDA. Nella serata di ieri 31 maggio, presso il teatro Kalena di Casacalenda, è andata in scena la prima rappresentazione (delle 3 programmate) di "Aggiungi un posto a tavola" di Garinei e Giovannini, una delle commedie musicali italiane più amate di tutti i tempi.

La versione che hanno portato in scena gli alunni dell’Istituto omnicomprensivo (classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e terza del Liceo linguistico), è un riadattamento e una attualizzazione del testo stesso, scelto per l’importanza delle tematiche trattate: inclusione, accoglienza, amicizia, amore, accettazione del diverso.

L’idea progettuale, piuttosto ambiziosa, è nata per fare emergere le potenzialità dei ragazzi e per permettere loro di esprimersi andando oltre le competenze richieste dalla didattica tradizionale. Fondamentale è stato il supporto della dirigente scolastica, Filomena Giordano, che ha creduto e voluto fortemente questo progetto trasversale e lo ha seguito in tutte le fasi della sua realizzazione.

I ragazzi hanno lavorato con passione, con grande impegno e senso di responsabilità e nonostante le età diverse si sono spronati e sostenuti a vicenda. Il successo dello spettacolo è un mirabile esempio di come il lavoro di squadra, messo in atto da docenti e alunni, porti sempre al raggiungimento di grandi obiettivi.