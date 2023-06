“I Colori della Vita”. premiati gli alunni dell'istituto Giulio Rivera

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Premiati i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi durante la cerimonia tenutasi giovedì primo giugno presso il Museo della Memoria a San Giuliano di Puglia. Il Concorso “I Colori della Vita”, giunto alla sua diciottesima edizione, ha visto la partecipazione di circa seicento alunni appartenenti a 46 scuole diverse sia nazionali che internazionali. Si è classificata al Primo posto per la sezione elaborati grafico-artistici la studentessa Giada De Palma con la sua opera “Giochiamo alla Pace” mentre il Secondo posto è stato ottenuto dalla studentessa Marta Merandi per l’elaborato “Ascoltando la Pace”.

Le due allieve, appartenenti alla classe 3^A della Scuola Secondaria di Primo Grado, sono state premiate dall’Artista Renato Marini e dal Presidente del Comitato delle Vittime di San Giuliano Antonio Morelli, per aver interpretato in modo personale e creativo il tema generale del Concorso proposto quest’anno, ispirato alla solidarietà sociale ed alla Pace dalle parole di Papa Francesco nell’Angelus del 2 ottobre 2022: «Fate respirare alle nuove generazioni l’aria sana della Pace e non quella inquinata della guerra». Premiata come Terza Classificata ex aequo anche la Sezione B della Scuola dell’Infanzia per gli elaborati grafici “Col naso all’insù” realizzati dai bambini.

La Cerimonia è stata presieduta dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano professoressa Giovanna Fantetti, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose del territorio, accompagnata dall’Orchestra dei ragazzi dell’Istituto diretta dal maestro Marco Molino, per ricordare l’evento del 31 ottobre 2002 con la scomparsa di 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio e per promuovere il superamento della conflittualità, riscoprendo il dialogo, l’incontro e l’ascolto reciproco.

Galleria fotografica