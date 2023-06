"I colori della vita", premiate le studentesse dell'omnicomprensivo Magliano

LARINO. Complimenti alle studentesse del Liceo D’Ovidio - Omnicomprensivo “Magliano” di Larino - Giada Salvatore della 4G Liceo Classico ed Eliana Vaccaro della classe 2A Liceo Scientifico che, nella Cerimonia di Premiazione della XVIII edizione del Concorso “I colori della vita”, svoltasi il 1° giugno a San Giuliano presso il Museo della Memoria, si sono aggiudicate rispettivamente il 1° e il 3° premio nella sezione poesia.

Un concorso ispirato alla Memoria del tragico evento del terremoto del 2002 che ogni anno promuove occasione di riflessione su tematiche e valori alla base della convivenza civile quali pace, tolleranza, dialogo, sostenibilità, solidarietà, inclusione e diritti. Il tema di quest’anno, “Fate respirare alle giovani generazioni l’aria sana della pace e non quella inquinata della guerra” è stato tra l’altro di particolare e bruciante attualità, visto il perdurare del drammatico conflitto in Ucraina. Visibilmente emozionate e commosse le studentesse hanno letto le loro poesie ispirate proprio al dolore e alla brutalità disumana della guerra: “Città senza Dio” di Giada Salvatore (I premio ex aequo) e “Una rosa rossa” di Eliana Vaccaro (III premio), ricevendo il premio dalla dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, dottoressa Fantetti.