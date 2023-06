Tre giorni ricchi di emozioni per la comunità di Sant'Adamo

GUGLIONESI. Si scrive Sant’Adamo, si legge magia. La festa in onore del santo patrono di Guglionesi è volta al termine. Sono stati 3 giorni densi e ricchi di emozioni. Emozioni che, solo chi risiede a Guglionesi, può capire. La devozione e il culto per Sant’Adamo hanno origini antiche, tramandate nei secoli.

Non è stato solo il concerto di Alex Britti a coinvolgere la comunità e i tanti turisti e residenti fuori sede, che hanno approfittato del ponte del 2 giugno per tornare in paese. Il “richiamo” della propria terra va ben oltre il concerto. Nel giorno della festa della Repubblica, che per la comunità ha un duplice valore, davanti la Chiesa del Rosario, una marea di gente si è riversata in strada. In attesa ad aspettare l'arrivo trionfale del Carro con il quadro di Sant'Adamo, per poi proseguire fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore dove la statua è stata presa dalla Cripta per esser intronizzata sull’altare.

Il 2 giugno, per il sindaco Antonio Tomei è stata la sua prima uscita pubblica, insieme ai consiglieri della sua attuale amministrazione. Presenti in processione con lui anche il senatore Costanzo Della Porta e il candidato Francesco Roberti, i parroci di Guglionesi don Stefano Chimisso e monsignore Antonio Sabetta, il parroco di San Martino, don Nicola Mattia e il vescovo Monsignor Gianfranco De Luca.

il 3 giugno si è svolta la processione per le vie del paese. Una processione che ha visto sfilare i tanti santi che si trovano nelle chiese di Guglionesi, Tutti portati a spalla, e quest’anno tante sono state le donne “portatrici”.

Avvolti dal calore dei devoti, sotto un cielo caldo che ha fatto da cornice.

Il sindaco Tomei nel suo discorso alla cittadinanza ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando che «Questa è la mia prima festa patronale in veste di sindaco e pertanto, inizio col dire che vorrei potervi trasmettere le emozioni che provo, se non fosse che appartengono alla categoria delle gioie cosiddette “proverbialmente indescrivibili”. Se le parole non possono dar conto del mio stato d’animo, sono convinto che potete immaginare il grado di onore di cui mi sento investito nell’esercitare il ruolo di primo cittadino. Confido nell’immaginazione di chi, come me, ha vissuto la sua intera esistenza a Guglionesi e l’ha vista crescere tra mille difficoltà. Tutte le esperienze che hanno fatto di me ciò che sono oggi mostrano un legame indissolubile con questa comunità: pertanto, dedicare i prossimi cinque anni al suo servizio rappresenta, oltre che un onore, l’occasione per ripagarla, anche se in parte, dei privilegi ricevuti. Ed è proprio in occasione della festa patronale che le tante sensazioni - gioia, orgoglio e senso di responsabilità - si avvertono in misura maggiore. Nel volgere di poco più di due settimane sono passato dal ricevere il mandato amministrativo all’essere qui ad esercitarlo in un giorno particolarmente importante per noi guglionesani: quello in cui la nostra comunità si stringe intorno alla figura di sant’Adamo, simbolo della continuità.

Ecco, quando rivolgo il pensiero al significato intimo di questa festa, non posso fare a meno di volgere lo sguardo indietro, e avverto un senso di vertigine nel contemplare la storia millenaria di Guglionesi e delle numerose generazioni che ci hanno preceduto. Pensate a quanto è lunga la catena di appuntamenti in cui questa comunità ha rinnovato il rito del patto sociale, a cui oggi aggiungiamo l’ennesimo anello: il patto include l’impegno a rispettare le tradizioni, dunque a tener fede ai valori che caratterizzano la nostra identità di guglionesani, ad essere uniti e a darci aiuto reciprocamente, in vista del raggiungimento di specifici traguardi e del superamento di eventuali avversità. Insomma, in questi giorni ci godiamo i festeggiamenti ma, praticando un esercizio di memoria collettiva, cogliamo l’occasione di ricordare la nostra provenienza e, dunque, chi siamo. Consentitemi una importante considerazione. Nel recente periodo di campagna elettorale, insieme ai miei compagni di viaggio, oggi membri della Giunta e del Consiglio Comunale, ci siamo interrogati spesso sul futuro del nostro Paese e nello specifico ci siamo chiesti: come desideriamo Guglionesi? Dove si può migliorare?

La prima risposta che ci siamo dati è stata: dobbiamo essere più uniti, sentirci più paese. Come? Proprio attraverso la riscoperta delle nostre radici e di tutte le cose belle che caratterizzano il nostro territorio. È da questo, dal rispetto delle persone e della cosa pubblica, che passa la crescita della nostra comunità. Questo obiettivo costituirà le fondamenta di ogni mia, nostra decisione. Perché vedete un paese unito è più forte nei confronti di quanti non lo rispettano a livello ambientale, di quanti cercano un posto in cui radicare un’attività per la crescita del benessere collettivo, ma soprattutto, un paese unito può sostenere al meglio i suoi cittadini in difficoltà. È principalmente per questo che tengo a ribadire che non saremo una comunità divisa. Vedete, quando si opera il confronto tra due diverse visioni politiche e i soggetti che ne sono portatori le sostengono con entusiasmo e passione può accadere che i toni diventino accesi.

Terminata la breve parentesi elettorale si torna ad essere buoni concittadini, intenti ad impegnare le proprie forze su ciò che ci unisce, superando le apparenti divisioni. E allora, quale migliore occasione come la festa del Santo Patrono per promuovere un momento di aggregazione, per gridare a gran voce il richiamo all’unità, nonostante le insidie che questa sta attraversando in questo particolare periodo storico. Nel garantire che questa amministrazione, lungi dal perseguire inutili “partigianerie”, sarà al servizio di tutti, auspico che ciascun guglionesano fornisca il proprio contributo. Occorre salvaguardare il futuro della nostra comunità e consegnare alle generazioni a venire un posto in cui valga la pena di vivere. Questo è ciò che davvero conta.

In questi anni abbiamo fatto tanta strada e ne faremo ancora tanta insieme. Buon Sant’Adamo a tutti. W Santo Adamo e W Guglionesi!».

Il ringraziamento più grande va al Comitato di Sant’Adamo che, ormai, da anni svolge questo compito importante con passione e gioia.

La serata del 3 giugno si è conclusa con il bellissimo spettacolo pirotecnico. Mentre, domenica 4 giugno, presso la Casa del Fanciullo, si è tenuta l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria a premi.

Galleria fotografica