Il giovane ballerino Nicolas Ficocelli gareggia per l'Italia in Macedonia del Nord

TERMOLI. Nicolas Ficocelli ballerino Internazionale di Danze Urban, studente del Sia Ted dell'istituto "G. Boccardi" di Termoli, dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo di Street Dance Show nel 2022, in Polonia, e il titolo di Campione Italiano Assoluto 2023 in tutte le discipline Urban, è stato convocato dalla Fids (Federazione Italiana Danza rappresentare l'Italia in occasione della competizione Ido european hip hop and popping championship, che si terrà a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 6 al 9 giugno.

Ballerino Internazionale di danza sportiva della scuola Asd Peter Pan di Termoli della maestra Eliana Elia ai Campionati Italiani di Categoria 2022 Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva ) che si sono svolti a Massa Carrara lo scorso anno, ha fatto il pieno di medaglie d'oro, conquistando tutti i titoli possibili, nelle varie discipline in gara, della sua categoria 13-14 anni, classe As: campione Italiano di Hip hop, campione Italiano di Hip hop Battle, campione italiano di Electric boogie/popping, campione italiano di Street show. Inoltre, conquista anche il primo posto nel duo di Hip hop, Electric boogie e Street show e per finire un secondo e un terzo posto con il grande e piccolo gruppo.