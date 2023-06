"Aggiungi un posto a tavola", sipario sul progetto teatrale

CASACALENDA. Uno straordinario spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi dell'istituto omnicomprensivo “Silvio Di Lalla”. È andata in scena ieri mattina l'ultima delle tre rappresentazioni previste del musical "Aggiungi un posto a tavola", realizzato nell'ambito del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-8, modulo “italiano trasversale 1”. L'Istituto “Silvio Di Lalla” è stato il fulcro di un'esperienza teatrale indimenticabile, grazie alla produzione dello spettacolo messo in scena con straordinaria maestria dai giovani talenti studenteschi. L'opera ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo la comunità locale e dimostrando l'importanza dell'arte e della cultura nell'ambito scolastico.

L'elaborazione e la realizzazione di uno spettacolo teatrale di tale portata non sarebbero state possibili senza il sostegno e l'impegno della dirigente scolastica Filomena Giordano che ha incoraggiato gli studenti a esplorare nuovi orizzonti artistici, riconoscendo il valore della creatività nel percorso educativo. Un sentito ringraziamento va ai docenti impegnati nel progetto, che hanno dedicato tempo ed energie per consentire la realizzazione di questa straordinaria opera teatrale. Grazie alla loro competenza, dedizione e supporto costante, gli studenti hanno potuto esprimere al meglio le loro abilità artistiche e sviluppare un senso di appartenenza e fiducia in sé stessi.

Oltre alla magia del palcoscenico, gli studenti hanno trasmesso importanti messaggi di inclusione, solidarietà e rispetto reciproco, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza emotiva e appassionante. Un ruolo fondamentale nella realizzazione del musical è stato svolto dai finanziamenti del PON 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-8, modulo “italiano trasversale 1”, che ha permesso di dotare la scuola di risorse aggiuntive per l'acquisto di attrezzature, costumi, scenografie e tutto il necessario per la messa in scena di uno spettacolo di alta qualità. Questo supporto finanziario ha offerto agli studenti l'opportunità di apprendere in modo interdisciplinare e di sviluppare competenze artistiche e creative che andranno ben oltre questa esperienza teatrale. Ad maiora.