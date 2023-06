Un anno sociale intenso raccontato nella "charter night" del Lions Tifernus

TERMOLI. Si è concluso “virtualmente”, domenica 28 maggio, anche se formalmente cesserà il 30 giugno, la missione alla guida del Lions Club Termoli Tifernus di Francesco Cristaldi, che ha celebrato la propria XXVI Charter presso i locali di Cala Sveva a Termoli. La cerimonia ha visto presenti 93 persone con una larga partecipazione di autorità Lions e di autorità civili, militari e del mondo dell’informazione della città adriatica.

Fra loro, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Termoli maggiore Alessandro Vergine, l’ex comandante dei Vigili del fuoco di Termoli Aldo Ciccone, Raffaella Petti dell'Usr Molise, il giornalista Emanuele Bracone, direttore di Termolionline. Presenti, oltre al Governatore del Distretto Italia 108a Francesca Ramicone, il 2° Vice Governatore Stefano Maggiani, il Presidente di Zona Francesco Ferrauto, i Past Governatori Franco Sami e Tommaso Dragani, tutti i presidenti dei club Lions del Molise e del basso Abruzzo. Alla fine dell’introduzione e dei saluti alle autorità presenti da parte del cerimoniere di club, ha preso la parola il Presidente del Consiglio Comunale avv. Annibale Ciarniello che ha portato il saluto del sindaco e della giunta comunale.

Particolare significato ha assunto la solenne procedura di ammissione di due nuovi soci.

Un club nato quindi nel 1997 che compie 26 anni di attività, ha esordito il presidente del club Francesco Cristaldi che ha voluto dedicare in apertura un pensiero ai soci scomparsi di recente ed agli amici Romagnoli e Marchigiani per la devastante alluvione che ha recentemente colpito quei territori.

Il Presidente ha poi mostrato le slide che documentano i tanti servizi che il club ha fatto per la comunità nel corso dell’anno sociale, soffermandosi su quelli più rappresentativi e partecipati come: il “Poster per la Pace” con 280 disegni elaborati dai ragazzi di cui 12 sono stati selezionati per l’edizione del calendario 2023 dedicato all’evento. “La Dislessia”, con la partecipazione del dott. Filippo Barbera (dislessico adulto ed oggi specialista in psicopatologia dell’apprendimento) che ha portato la propria straordinaria e toccante vicenda.

“Il Bullismo”, che ha visto la partecipazione di oltre trecento persone fra adulti e ragazzi sia in presenza che in remoto, e che è stato condotto dal giornalista e story-teller Luca Pagliari.

“Il Parco delle Biodiversità” che ha visto la piantumazione di 100 alberi di ulivo di varie varietà autoctone.

“Alcol e Droga”, “Il Progetto Martina”, condotti dai soci Nicola Rocchia e Bernardino Molinari e dedicati alla prevenzione.

“La celebrazione della Befana” con 150 chili di caramelle distribuite ai bambini Termolesi intervenuti in Piazza Monumento,

“Alimentazione e Stili di vita”, “La Prevenzione al Diabete”, “La Raccolta di Occhiali Usati”, “Gestione dell’Ansia e Prevenzione”. Il Lion non è una semplice associazione di volontariato, ha affermato il Presidente Francesco Cristaldi, ma una organizzazione in grado di arrivare là dove le stesse istituzioni non arrivano, che dona tempo competente ed affonda il proprio credo sul concetto di amicizia.

Amicizia, ha continuato il presidente, è il punto chiave per i Lions e per la vita. Essa è il primo bisogno del cuore, nessuno può farne a meno. E’ quel sentimento che non interviene per statuto, quella virtù che lega gli animi in una specie di santa alleanza e, di più cose, fa una intima unione.

In questo mondo, ha continuato Cristaldi, non c’è nulla di più straordinario da desiderare, nulla di più utile da cercare, nulla di più difficile da trovare, niente di più dolce da provare, niente di più fruttuoso da conservare.

Considero l’amicizia e la gratitudine, ha affermato Francesco Cristaldi, i fondamenti dell’esistenza al pari dell’amore. Essa però sopravvive solo se affiancata e sostenuta dalla fiducia e dalla reciprocità.

Il Lions è quindi “uno stile di vita” che completa degnamente la storia di una vita perché, la storia, amici miei, non è altro che la sequenza delle vicende umane costruita sulle singole piccole storie che raccontano gli eventi.

«Il nostro club ha un motto che non cambia con il presidente di turno, anzi, egli ne è il custode.

Il motto del nostro club è L’amicizia come speranza. Coniugato dal nostro fondatore Michele De Gregorio e, da noi, rispettato e salvaguardato.

Nel Lions non c’è il primo, né l’ultimo, ma un grande gruppo in cui ognuno, anche chi non partecipa attivamente, ha un compito. Svolgiamolo al meglio di noi stessi, ha spronato il Presidente, e, se realmente vogliamo un mondo migliore, proviamo già noi, nella nostra irripetibile singolarità, a tracciare la strada, ricordando il passato senza rimpianti, vivendo il presente senza debolezze e pensando al futuro con tanta speranza ma, senza illusioni.

Cercando di arrivare alla fine del nostro percorso personale, constatando e compiacendoci di avere fatto scelte di correttezza e di giustizia, piuttosto che di opportunità, rancore e supponenza».

A seguire ha preso la parola il Governatore Francesca Ramicone che ha voluto lodare e fortemente ringraziare il club per quanto fatto e condividere le affermazioni del presidente facendole proprie.

La serata si è conclusa con la consegna di un ricordo della città alle autorità intervenute e con lo scambio di doni fra il Presidente ed il Governatore.

Galleria fotografica