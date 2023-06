I ditelo voi da "Made in Sud" al Corpus Domini di Guglionesi

GUGLIONESI. È tutto pronto per la festività del Corpus Domini a Guglionesi, che si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11. La solennità è stata istituita per affermare la divinità di Gesù e del Suo Corpo vivo e vero nell'ostia consacrata, per ravvivare nei fedeli la fede nel Signore.

Venerdì, infatti, a Castellara ci sarà lo spettacolo del trio comico napoletano "I ditelo voi", Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante.

Da Colorado Cafè a "Pelo e contropelo" su radio Kiss Kiss, i "Ditelo voi" sono sempre sul pezzo,

Sono presenti nei programmi Colorado Cafè su Italia 1, e Tribbù su Rai 2, oltre che al programma radiofonico "Pelo e Contropelo", su Radio Kiss Kiss.

È con il programma televisivo "Made in Sud" che aumenta ancora di più la loro popolarità. Con le gag dei "Gomorroidi", la satira della famosa serie "Gomorra".

Non ci resta che aspettare venerdì 9 giugno, dalle ore 22, e il divertimento sarà assicurato.

Sabato 10 giugno, invece, spazio ai bambini con i gonfiabili e giochi in piazza, in viale Monsignor Carlo Maglia sempre a Castellara. A partire dalle 17:30 fino alle 22, tanti giochi per la gioia dei più piccoli.

Domenica 11 giugno spazio alle celebrazioni religiose della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Alle ore 9, 11 e 17:30 saranno celebrate le Sante messe e al termine di quella pomeridiana, intorno alle 18:15 ci sarà la solenne processione per le vie del paese. La banda, "Città di Francavilla Fontana, allieterà la comunità in più occasioni, alle ore 9 con il giro per il paese, alle ore 12 con il "Matinée bandistico" e alle 21:15 con il Gran concerto in piazza XXIV Maggio.con il maestro Ermir Krantja.

La parrocchia di Santa Maria Maggiore e il comitato "Corpus Domini", esprimono un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla festività.