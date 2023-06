"Arcobalena": storia di generosità, rispetto e gentilezza

PALATA. Nell’ottica della crescita strutturale in modo verticale, gli alunni della scuola primaria e i bambini della scuola dell’infanzia di Palata si sono incontrati per realizzare un laboratorio in continuità.

“Arcobalena”, una storia esemplare di rispetto, generosità e gentilezza, quali valori fondamentali per una crescita armonica della personalità infantile.

L’istituzione scolastica ha, da sempre, trovato nell’incardinazione dei valori, la bussola pedagogica per favorire in modo armonioso la formazione dell’uomo di domani. La tecnica utilizzata è stata il Kamishibai, spettacolo teatrale di carta di origine giapponese. Gli alunni, individualmente, hanno raccontato la storia in successione, la stessa, poi, è stata rappresentata pittoricamente su cartoncini e materiali alternativi come das e pezzi di legno di diverse dimensioni, per il rafforzamento del pensiero divergente.

Forte il coinvolgimento e la motivazione da parte di tutti. Il progetto voluto dal dirigente scolastico Guido Rampone, è stato già attivato in altre fasi durante l’anno scolastico. Il tutto si è concluso con momenti di interscambio tra docenti dei vari ordini, Con la promessa di favorire queste modalità didattiche anche per i prossimi anni scolastici.

Galleria fotografica