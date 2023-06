“I colori della vita”, premiati gli studenti dell'Alfano

TERMOLI. Il concorso “I Colori della Vita”, nato e cresciuto in memoria del tragico evento del 31 ottobre 2002 in cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante Carmela Ciniglio, è giunto alla XVIII edizione.

Quest’anno il tema prescelto era: “Fate respirare alle giovani generazioni l’aria sana della pace e non quella inquinata della guerra” (dall’Angelus del 2 ottobre 2022 di Papa Francesco), per promuovere il superamento della conflittualità e per riscoprire il dialogo, l’incontro e l’ascolto reciproco. Tanti i premi agli studenti dell’Istituto “Alfano” durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta lo scorso 1° giugno alle ore 11:00 presso il Museo della Memoria a San Giuliano di Puglia.

In particolare:

- “Mondi paralleli” di Sara Nobile, Giuseppe Colavita, Asia Di Norscia, Martina Trabace

Classe 2^ A Liceo Scientifico

1° classificato sezione elaborati multimediali Scuola sec. di II grado

- “Io sono capace” di Gabriel Angelo Ausiello Murazzo

classe 4^ E Liceo Scientifico “Alfano”

1° classificato ex aequo sezione poesia Scuola sec. di II grado. Docenti referenti: professoressa Katia Di Spalatro e proessor Nicola Sorella

- “La scelta giusta”

Classe 1^ C Liceo Scientifico “Alfano”. III classificato ex aequo sezione elaborati multimediali Scuola secondaria di II grado. Docente referente: professoressa Antonella Di Rocco

È stato segnalato anche il lavoro musicale:

- “Respira la pace” di Vittorio Manca, Emanuel Mendola, Gianfranco Morese, Antonio Pisaturo, Irene Bongiovanni e Claudio Canulli. Classe 1^ A Liceo Scientifico “Alfano”. Docente referente: professoressa Antonella Di Rocco

Per un appuntamento d’eccellenza divenuto ormai una tradizione della nostra scuola, un plauso agli insegnanti e agli studenti dell’Alfano e i complimenti della dirigente Concetta Rita Niro a nome di tutta la comunità scolastica

Galleria fotografica