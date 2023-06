«Troppo difficile lasciare maestre meravigliose come voi», il saluto di Serena

TERMOLI. Loro sono le maestre Edna, Filomena, Anto e Marilena e hanno concluso ieri mattina, nella scuola dell’Infanzia “San Francesco d’Assisi”, di via Tremiti, il loro ciclo didattico. Per questo, l’allieva della sezione C, Serena Gaita e suoi genitori hanno voluto omaggiarle con queste parole: «E’ troppo difficile lasciare delle maestre come voi!», con tanto di quadruplo cuoricino. «Un grazie speciale, per averci regalato ogni giorno la serenità di sapere nostra figlia al sicuro, amata e coccolata!

Era un giorno di fine estate quando, per la prima volta, tra tante emozioni, la nostra bambina intraprendeva un percorso nuovo, quello della scuola dell'infanzia. E ora, a distanza di 3 anni, in questo giorno particolare che nessuno finora aveva considerato, quello del nodo alla gola, della pelle d'oca, quello dei saluti e degli abbracci e delle lacrime non trattenute, a noi non resta che dire grazie! Grazie perché la nostra piccolina ha trovato in voi persone attente e affettuose, grazie per averla sostenuta nell'esprimersi e nel realizzarsi, grazie per la pazienza e la disponibilità che avete sempre dimostrato! Semplicemente grazie! Per sempre nel nostro cuore, vi vogliamo tanto, tanto bene!» Con affetto, la piccola Serena e suoi genitori.