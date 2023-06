Verso il Sant'Antonio, coi "Carrieri" la consegna delle reliquie

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La parrocchia e l'associazione dei Carrieri di Sant'Antonio a Padova per la cerimonia della consegna della reliquia del Santo. A pochi giorni dalla festa patronale-edizione 2023, la parrocchia e l'associazione dei Carrieri di Sant'Antonio di Santa Croce di Magliano (i custodi della tradizione dei carri votivi allestiti, ogni anno, il 12 e il 13 giugno in onore del Santo), insieme a una folta rappresentanza della comunità santacrocese si sono recati a Padova, dove all'interno della Basilica del Santo si è tenuta la cerimonia di consegna della reliquia di Sant'Antonio.

Lo scorso marzo, infatti, il parroco Don Costantino Di Pietrantonio - a nome dell'intera comunità - rivolgendosi direttamente ai frati della Basilica, ha fatto richiesta di un frammento delle sue reliquie, per il quale il comune bassomolisano da sempre professa devozione e attaccamento. Sant'Antonio di Padova, difatti, è patrono di Santa Croce di Magliano. Il pellegrinaggio compiutosi lo scorso 2 giugno, al quale hanno aderito ben 230 partecipanti, è stato organizzato dall'associazione dei Carrieri: l'associazione ha provveduto all'acquisto del reliquiario che custodirà la reliquia.

Nella giornata del 3 giugno, di ritorno a Padova, in paese si sono svolte le celebrazioni per l'accoglienza della reliquia alla presenza del Vescovo della Diocesi di Termoli - Larino, Monsignor Gianfranco De Luca. La reliquia del Santo, resterà per sempre nella Chiesa Madre di Santa Croce di Magliano e ogni anno uscirà in processione in occasione dei festeggiamenti solenni del Santo Patrono. Quello della consegna della reliquia del Santo di Padova alla comunità di Santa Croce di Magliano è un evento che rinsalda la storia delle tradizioni popolari del luogo, e la devozione di un popolo, amplificando le emozioni dei Santacrocesi in attesa della festa patronale - edizione 2023. W Sant'Antonio. (A cura di Regina Cosco e Bario).