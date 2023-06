Grande successo per la Festa dello Sport con gli studenti della "Carriero"

CAMPOMARINO. Nella mattinata di ieri 7 giugno, presso il campo polivalente "Ivan Paiotti" di Campomarino si è tenuta una grande ed entusiasmante "Festa dello sport".

Un progetto scolastico dell'omnicomprensivo "Carriero" nato per promuovere lo sport e diffondere la cultura del benessere e del movimento, realizzato in collaborazione con alcune Associazione Sportive e con il patrocinio del Comune di Campomarino.

La manifestazione finale è stata coordinata dallo splendido lavoro della professoressa Giuliana Meale.

L’evento che ha coinvolto tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado segna la fine del percorso di un intero anno di attività sportive dove si sono susseguiti molti sport.

I ragazzi, infatti, si sono cimentati in giochi di squadra come la pallavolo, la palla pugno, il calcio a cinque, oppure, in sport individuali come il trail-O e l'orienteering che ormai da anni è baluardo di integrazione e successo per la scuola "Carriero" che agli ultimi campionati studenteschi si è aggiudicata una medaglia d'oro, due d'argento e una di bronzo.

Come in una piccola olimpiade durante la mattinata, si sono svolte quattro discipline sportive: la gara di Biathlon (corsa podistica e corsa in bici) patrocinata dalla ASD Triathlon Termoli; le finali del torneo di calcio a cinque supportate dalle due società cittadine (S.S. Adriatica e Basso Molise) e le gare di Hockey a rotelle, guidate dalla società Kemarin Hockey sempre di Campomarino.

Al termine dei giochi proposti gli studenti sono stati accolti da un fantastico buffet organizzato dai genitori, molto gradito da tutti i partecipanti.

È stata sicuramente un'occasione di divertimento, sana competizione e fair play che questi ragazzi porteranno nel cuore per molto tempo.

L'ennesima dimostrazione che lo sport è uno straordinario veicolo di socialità, inclusione, salute e benessere.

Galleria fotografica