"Paese Mio": concluso col Mosaico Molise il progetto "cinema nelle scuole"

CASACALENDA. I bambini e i ragazzi molisani girano "Mosaico Molise": un cortometraggio composto di piccole clip, storie e interviste scritte e dirette da giovanissimi dai 9 ai 13 anni. Concluso mercoledì scorso "Paese Mio", il progetto di educazione cinematografica e audiovisiva promosso dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura che è stato realizzato nei tre istituti omnicomprensivi di Santa Croce di Magliano, Casacalenda e Larino, con il coordinamento di MoliseCinema Film Festival. Paese Mio ha coinvolto, per tutto l'anno scolastico, circa 400 alunni (dalla quarta elementare alla seconda media) e oltre 30 docenti di otto comuni che fanno riferimento ai tre istituti omnicomprensivi: Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Larino, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano.

Nel corso dei mesi precedenti sono stati tenuti laboratori teorico-pratici, si è svolta una rassegna cinematografica per tutta la comunità scolastica e sono state distribuite schede di approfondimento e altro materiale didattico. Nella fase finale, che si sta svolgendo in questi giorni contestualmente alla conclusione dell’anno scolastico, si stanno girando i cortometraggi scritti dai ragazzi e supportati dagli esperti di MoliseCinema. I corti hanno la finalità di raccontare attraverso le immagini il territorio dove gli studenti vivono. Il progetto ha avuto il plauso dei docenti e degli alunni con le loro famiglie, che hanno chiesto di replicarlo nel prossimo anno scolastico. Responsabile scientifico del progetto è Filippo Macelloni. Hanno collaborato Salvatore Di Lalla per il coordinamento organizzativo, Daniele Fornillo per la parte tecnica, Raffaele Rivieccio e Daniel Pommier per il coordinamento didattico e per la comunicazione, Luisa Castaldi per la segreteria di produzione e le relazioni con le scuole. Hanno attivamente collaborato gli istituti omnicomprensivi partecipanti e i relativi dirigenti scolastici: Filomena Giordano (Casacalenda); Giovanna Fantetti (Santa Croce di Magliano), Emilia Sacco (Larino).